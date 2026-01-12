Energieversorgung nie völlig sicher

BERLIN (dpa-AFX) - Der Schutz von Energieversorgung wie dem Berliner Stromnetz wird auch nach dem mutmaßlich linksextremen Anschlag in gewissem Maß anfällig sein. "Eine so verzweigte und im gesamten Stadtgebiet sichtbare Infrastruktur ist nicht zu 100 Prozent schützbar", sagte der Geschäftsführer von Stromnetz Berlin, Erik Landeck, im Innenausschuss.

Die betroffene Kabelbrücke über den Kanal in Zehlendorf sei bereits physisch geschützt gewesen. Zudem habe Wachpersonal auf Streife sie regelmäßig im Blick gehabt, sagte Landeck. Man werde die Schutzmaßnahmen aber weiter steigern. Die Stromnetze seien in der Vergangenheit "nicht auf derartige Anschläge ausgelegt, sondern sollten im Wesentlichen technische Störungen handhabbar machen".