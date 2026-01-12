    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapital One Financial AktievorwärtsNachrichten zu Capital One Financial

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Capital One Financial Aktie verliert deutlich an Wert - -11,16 % - 12.01.2026

    Am 12.01.2026 ist die Capital One Financial Aktie, bisher, um -11,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Capital One Financial Aktie.

    Besonders beachtet! - Capital One Financial Aktie verliert deutlich an Wert - -11,16 % - 12.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Capital One Financial ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Kreditkarten, Bankgeschäfte und Autokredite spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kreditkartenanbieter in den USA und ein bedeutender Akteur im digitalen Banking. Hauptkonkurrenten sind JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo. Capital One besticht durch innovative Technologien und personalisierte Kreditkartenangebote.

    Capital One Financial Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.01.2026

    Mit einer Performance von -11,16 % musste die Capital One Financial Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.469,15€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.380,00€
    Basispreis
    4,78
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Capital One Financial Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,31 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Capital One Financial Aktie damit um -10,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Capital One Financial um -9,33 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

    Capital One Financial Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,19 %
    1 Monat -6,65 %
    3 Monate +19,31 %
    1 Jahr +21,41 %

    Informationen zur Capital One Financial Aktie

    Es gibt 636 Mio. Capital One Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,06 Mrd.EUR € wert.

    Capital One Financial Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Capital One Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Capital One Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Capital One Financial

    -10,65 %
    -9,52 %
    -5,94 %
    +17,05 %
    +20,47 %
    +121,20 %
    +126,37 %
    +243,51 %
    +291,48 %
    ISIN:US14040H1059WKN:893413



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Capital One Financial Aktie verliert deutlich an Wert - -11,16 % - 12.01.2026 Am 12.01.2026 ist die Capital One Financial Aktie, bisher, um -11,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Capital One Financial Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     