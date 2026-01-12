Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.01.26
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist SMI - Swiss Market Excess Return Index (-0,29 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+5,32 %), DAX-Future (+0,16 %), Dow Jones Industrial Average Excess Return (-0,73 %), NASDAQ 100 (-0,87 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX-Future
|HM1CPE
|Short
|1,14 Mio.
|Silber
|NB4T6E
|Long
|3,97
|432,92 Tsd.
|Silber
|NB4NP1
|Long
|3,00
|336,70 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU6GGU
|Long
|244,11 Tsd.
|Silber
|NB4VB9
|Long
|4,58
|235,20 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Intel Corporation
|UQ1U1V
|Long
|3,74
|162,31 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|SJ9AAV
|Long
|3,37
|124,80 Tsd.
|DAX Performance
|FA1ZYA
|Short
|21,82
|51,60 Tsd.
|ASML Holding NV
|SW9913
|Long
|8,50
|38,09 Tsd.
|Silber
|PL7LYM
|Long
|2,09
|34,41 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|PU99BB
|1,70 Mio.
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|PU99BA
|1,10 Mio.
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|
Classic
|CU0F0W
|847,76 Tsd.
|Silber
|
Classic
|VV19BU
|547,20 Tsd.
|NASDAQ 100
|
Classic
|SD1RB5
|440,64 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte