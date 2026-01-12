LEGO Education präsentiert neue praxisorientierte Lernlösungen für Informatik und KI

Laut der neuen Studie Die Zukunft bauen — eine globale Studie zu Informatik und KI in der Bildung sehen Lehrkräfte der klare Vorteile eines praxisorientierten Informatik- und KI-Unterrichts, verfügen jedoch nicht immer über die passenden Werkzeuge, um Schüler*innen wirklich zu begeistern.

Die Schüler*innen entwickeln grundlegende Kompetenzen in Informatik und KI, indem sie diese durch praktisches, gemeinsames und wirkungsvolles Lernen erforschen und aufbauen.

BILLUND, Dänemark, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LEGO Education präsentiert heute eine neue, handlungsorientierte Lösung samt Lehrplanbezug für den Unterricht in Informatik und KI in den Klassen 1 bis 9. Diese Lösung wurde speziell dafür entwickelt, die Zusammenarbeit, Kreativität und starke Lernergebnisse zu fördern. Ab April 2026 verfügbar, eröffnet LEGO Education Informatik & KI Schulen die Möglichkeit, den dringend benötigten Zugang zu Informatik- und KI-Bildung entscheidend zu erweitern.

„Unsere Vision ist es, dass Kinder gemeinsam lernen, bauen und programmieren – weg vom Konzept der Computerräume, in denen sie isoliert vor Computern sitzen und Kopfhörer tragen", erläutert Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI, LEGO Education. Mit LEGO Education Informatik & KI arbeiten Schüler*innen in Vierergruppen zusammen, während Lehrkräfte praxisbezogene Unterrichtseinheiten mit sofort einsetzbaren Materialien anleiten. Die Sets sind speziell für die Klassenstufen 1–3, 4–6 und 7–9 entwickelt und enthalten LEGO Steine, Hardware und Unterrichtsstunden, die sowohl für Einsteiger*innen leicht zugänglich sind als auch unendliche Möglichkeiten für fortgeschrittene Lernende bieten.

Die Studie Die Zukunft bauen — eine globale Studie zu Informatik und KI in der Bildung zeigt, dass vielen Lehrkräften die passenden Werkzeuge fehlen, um ihre Schüler*innen für diese Themen zu begeistern. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte weltweit gibt an, dass die derzeit verfügbaren Materialien Schüler*innen „langweilen". Fast die Hälfte sagt zudem, dass Informatik für Lernende nicht greifbar ist und keinen Bezug zu ihren Interessen oder ihrem Alltag hat. Während 69 Prozent der Lehrkräfte weltweit der Meinung sind, dass KI-Kompetenzen entscheidend für die Zukunft der Schüler*innen sind, sagen 40 Prozent, dass ihre Schulen nicht darauf vorbereitet sind, KI verantwortungsvoll zu unterrichten.