Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 257,8 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+15,56 % bedeutet.