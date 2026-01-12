    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 273 Euro - 'Neutral'

    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Sartorius auf 273 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", bessere Chancen woanders.
    • Kaufempfehlung für Sartorius Stedim Biotech gestrichen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 257,8 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,70 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+15,56 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
