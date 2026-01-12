Visa (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 12.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Visa (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,50 % im Minus. Die Talfahrt der Visa (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 293,10€, mit einem Minus von -2,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

Obwohl die Visa (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,42 %.

Allein seit letzter Woche ist die Visa (A) Aktie damit um -0,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Visa (A) -0,58 % verloren.

Visa (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,75 % 1 Monat +1,19 % 3 Monate +0,42 % 1 Jahr -1,06 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 494,10 Mrd. € wert.

Der gute Lauf an Europas Aktienmärkten hat am Montag erst einmal an Kraft verloren. Neben den bestehenden geopolitischen Sorgen bremsten Bedenken an der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem …

US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie die von US-Branchengrößen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard, aber auch die der britischen Bank Barclays sind am Montag unter Druck geraten. Analyst Matt Britzman von der britischen …

Visa (A) Aktie jetzt kaufen?

