Heute am 12.01.2026: Adobe Aktie im Blickpunkt

Am heutigen Handelstag musste die Adobe Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,72 % im Minus. Der Kursrückgang der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,72 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Adobe abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,32 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adobe auf -5,32 %.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,61 % 1 Monat -5,16 % 3 Monate -3,32 % 1 Jahr -28,49 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 419 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,90 Mrd. € wert.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.