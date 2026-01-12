    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanopy Growth AktievorwärtsNachrichten zu Canopy Growth

    Canopy Growth Aktie verliert signifikant - 12.01.2026

    Am 12.01.2026 ist die Canopy Growth Aktie, bisher, um -3,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Canopy Growth Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Canopy Growth Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.01.2026

    Mit einer Performance von -3,70 % musste die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Canopy Growth Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,70 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Canopy Growth Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,00 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um +1,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Canopy Growth bisher ein Plus von +4,40 %.

    Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,56 %
    1 Monat -13,72 %
    3 Monate -14,00 %
    1 Jahr -57,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Canopy Growth Aktie, die als unterbewertet gilt. Nutzer erwarten, dass die Aktie bis Ende Januar 2024 wieder die 2,00 €-Marke erreichen könnte, unterstützt durch positive politische Entwicklungen in den USA. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, da die Legalisierung von Marihuana in mehreren Bundesstaaten als Katalysator für einen Kursanstieg angesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Canopy Growth eingestellt.

    Informationen zur Canopy Growth Aktie

    Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 356,57 Mio. € wert.

    Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Canopy Growth

    -3,70 %
    +1,56 %
    -13,72 %
    -14,00 %
    -57,04 %
    -95,61 %
    -99,60 %
    -94,30 %
    -95,72 %
    ISIN:CA1380357048WKN:A3E2FV



