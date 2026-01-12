Intel Aktie fällt auf 37,96€ - 12.01.2026

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 37,96€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,97 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +13,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,79 % gewonnen.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,35 % 1 Monat +14,36 % 3 Monate +23,55 % 1 Jahr +105,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Intel‑Aktie, die Nutzer politischen Rückenwind, CES‑Chipvorstellungen und Tweets als Treiber zuschreiben. Diskutiert werden extreme und widersprüchliche KGV‑Angaben (von ~70 bis in die Tausende), verbesserte Fundamentaldaten und Wachstumserwartungen, Bewertungsrisiken, ob ein Einstieg zu spät ist sowie die Erwartung auf Quartalszahlen und mögliche Rücksetzer (~18 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,28 Mrd. € wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.