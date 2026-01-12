DroneShield Aktie fällt auf 2,2250€ - 12.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -3,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,55 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -33,88 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +12,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +87,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +18,25 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,88 % 1 Monat +87,82 % 3 Monate -33,88 % 1 Jahr +396,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die stark von Nachrichten und Markttrends abhängt. Ein Widerstand bei 2,35 € könnte einen Short Squeeze auslösen, während Analysten Kursziele zwischen 4 € und 8 € diskutieren. Die fundamentale Bewertung wird als hoch angesehen, und das Wachstum im SaaS-Bereich wird als vielversprechend betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

