    SoftwareONE Holding Aktie schmiert ab - 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SoftwareONE Holding Aktie bisher Verluste von -9,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftwareONE Holding Aktie.

    Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance

    SoftwareONE Holding bietet umfassende Software- und Cloud-Lösungen und ist in über 90 Ländern tätig. Hauptkonkurrenten sind Insight Enterprises und CDW. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die globale Präsenz und das breite Dienstleistungsportfolio.

    SoftwareONE Holding aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die SoftwareONE Holding Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,12 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SoftwareONE Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,20 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die SoftwareONE Holding Aktie damit um -12,92 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,66 %. Im Jahr 2026 gab es für SoftwareONE Holding bisher ein Minus von -14,06 %.

    SoftwareONE Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,92 %
    1 Monat -10,66 %
    3 Monate +4,20 %
    1 Jahr +42,34 %

    Informationen zur SoftwareONE Holding Aktie

    Es gibt 221 Mio. SoftwareONE Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,89 Mrd. € wert.

    Ob die SoftwareONE Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftwareONE Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftwareONE Holding

    -8,65 %
    -12,92 %
    -10,66 %
    +4,20 %
    +42,34 %
    -35,39 %
    -62,92 %
    -51,76 %
    ISIN:CH0496451508WKN:A2PTSZ





