    Mastercard Registered (A) Aktie schwach im Handel - 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Mastercard Registered (A) Aktie bisher Verluste von -2,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mastercard Registered (A) Aktie.

    Foto: hodim - stock.adobe.com

    Mastercard ist ein führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, das durch innovative Technologien und ein starkes Netzwerk weltweit anerkannt ist.

    Mastercard Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Mastercard Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Mastercard Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,24 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Mastercard Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,20 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mastercard Registered (A) Aktie damit um +0,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mastercard Registered (A) einen Rückgang von -0,57 %.

    Mastercard Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,94 %
    1 Monat +1,13 %
    3 Monate +0,20 %
    1 Jahr -1,31 %

    Informationen zur Mastercard Registered (A) Aktie

    Es gibt 891 Mio. Mastercard Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 429,05 Mrd. € wert.

    Mastercard Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mastercard Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mastercard Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mastercard Registered (A)

    -2,29 %
    +0,94 %
    +1,13 %
    +0,20 %
    -1,31 %
    +38,30 %
    +69,25 %
    +487,26 %
    +13.937,18 %
    ISIN:US57636Q1040WKN:A0F602



