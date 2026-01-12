Mastercard Registered (A) Aktie schwach im Handel - 12.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Mastercard Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Mastercard Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,24 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mastercard ist ein führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, das durch innovative Technologien und ein starkes Netzwerk weltweit anerkannt ist.

Obwohl die Mastercard Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mastercard Registered (A) Aktie damit um +0,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mastercard Registered (A) einen Rückgang von -0,57 %.

Mastercard Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,94 % 1 Monat +1,13 % 3 Monate +0,20 % 1 Jahr -1,31 %

Informationen zur Mastercard Registered (A) Aktie

Es gibt 891 Mio. Mastercard Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 429,05 Mrd. € wert.

Der gute Lauf an Europas Aktienmärkten hat am Montag erst einmal an Kraft verloren. Neben den bestehenden geopolitischen Sorgen bremsten Bedenken an der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem …

US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie die von US-Branchengrößen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard, aber auch die der britischen Bank Barclays sind am Montag unter Druck geraten. Analyst Matt Britzman von der britischen …

Mastercard Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mastercard Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mastercard Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.