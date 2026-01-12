American Express Aktie tiefrot - 12.01.2026

Mit einer Performance von -4,88 % musste die American Express Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der American Express Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 307,15€, mit einem Minus von -4,88 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

American Express ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich durch Premium-Kreditkarten und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Visa und Mastercard. Einzigartig sind exklusive Mitgliedervorteile und starke Kundenbindung.

Obwohl die American Express Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,76 %.

Allein seit letzter Woche ist die American Express Aktie damit um -4,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,34 %. Im Jahr 2026 gab es für American Express bisher ein Minus von -3,62 %.

American Express Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,47 % 1 Monat -7,34 % 3 Monate +15,76 % 1 Jahr +10,31 %

Informationen zur American Express Aktie

Es gibt 689 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,20 Mrd. € wert.

US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

Die Aktien von Kreditkartenanbietern wie die von US-Branchengrößen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard, aber auch die der britischen Bank Barclays sind am Montag unter Druck geraten. Analyst Matt Britzman von der britischen …

American Express Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.