Citigroup Aktie verliert deutlich an Wert - 12.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Citigroup Aktie. Mit einer Performance von -4,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute bei der Citigroup Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Citigroup ist ein führendes globales Finanzinstitut, das umfassende Bank- und Finanzdienstleistungen bietet. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert es mit Banken wie JPMorgan Chase und Bank of America. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und das breite Dienstleistungsspektrum.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Citigroup in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,38 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Citigroup Aktie damit um -1,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Citigroup auf -0,46 %.

Citigroup Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat +7,66 % 3 Monate +26,38 % 1 Jahr +47,49 %

Informationen zur Citigroup Aktie

Es gibt 2 Mrd. Citigroup Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,91 Mrd. € wert.

Der gute Lauf an Europas Aktienmärkten hat am Montag erst einmal an Kraft verloren. Neben den bestehenden geopolitischen Sorgen bremsten Bedenken an der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem …

US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

Nach seinem starken Jahresstart könnte der Dax in der neuen Woche an seine jüngste Rekordjagd anknüpfen. Geopolitischer Risiken könnten dabei aber für zunehmende Vorsicht sorgen. "Nach der strammen Rally der vergangenen Wochen beginnt der Markt, …

Citigroup Aktie jetzt kaufen?

Ob die Citigroup Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Citigroup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.