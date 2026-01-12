Lotto Hamburg / LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen ...

LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen Lotterien gaben die Hamburger 175,5 Millionen Euro aus / Ein solides Geschäftsjahr (FOTO) Hamburg (ots) - Nach einem außergewöhnlich positiven Vorjahresergebnis (2024) blickt LOTTO Hamburg auf das abgelaufene Jahr 2025 differenziert zurück. 2025 haben die Hamburgerinnen und Hamburger insgesamt 175,5 Mio. Euro für Lotterien, Lose und Wetten bei der städtischen LOTTO Hamburg GmbH ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr, mit Spieleinsätzen von 182,8 Mio. Euro, ist dies ein leichter Rückgang um 4 Prozent und entspricht dem bundesweiten Trend. Deutliche Umsatzsteigerungen erzielten die Sofortlotterien sowie die Umweltlotterie BINGO!.

- Drei neue Millionäre in Hamburg und 25 Hochgewinne von über 100.000 Euro - Rund 70 Millionen Euro Gewinne insgesamt für die Hamburger Tipper - 55 Millionen Euro Abgaben für das Gemeinwohl in Hamburg

Die Geschäftsführer der städtischen LOTTO Hamburg GmbH sprechen von einem "soliden Geschäftsjahr". Michael Heinrich und Torsten Meinberg erläutern: "Im Jahr 2025 gab es besonders beim Eurojackpot deutlich weniger ausgeprägte Hoch-Jackpotphasen als 2024. Da die Jackpothöhe in Hamburg starken Einfluss auf die Spielbeteiligung hat, verzeichnen wir bei beiden großen Lotterien geringere Spieleinsätze." Auf zwei Highlights weisen die Geschäftsführer hin: "Demgegenüber hatte die Umweltlotterie BINGO! ein gutes Jackpot-Jahr und kann zudem immer mehr Mitspieler dazugewinnen. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den Rubbellosen. Diese sogenannten Sofortlotterien verzeichnen deutliche Spieleinsatzgewinne von über 10 Prozent."



Drei neue Millionäre - und zwei Überraschungen bei den Zusatzlotterien

Insgesamt haben die Spielteilnehmenden 2025 bei den verschiedenen Glücksspiel-Angeboten von LOTTO Hamburg Spielgewinne in Höhe von 69,9 Mio. Euro erzielt. Dabei konnten sich 25 Glückspilze über einen Lotteriegewinn von mindestens 100.000 Euro freuen. Bei der Lotterie LOTTO 6aus49 gab es zwei Millionengewinne. Im März jubelte ein Lotto-Spieler, mit langjährigem Abo, über einen Gewinn von rund 1,3 Mio. Euro und im August ging ein 3,2 Millionen-Gewinn in den Bezirk Hamburg Mitte.



Dass die Zusatzlotterien nicht zu unterschätzen sind, wurde auch 2025 bewiesen. Ein zusätzliches Kreuz auf der Website von LOTTO Hamburg beim Spiel77 bescherte einem Internetspieler aus Wandsbek im Dezember einen Hochgewinn von rund 5,5 Mio. Euro.



Zu einer besonderen Überraschung kam es im Mai 2025. Ein Spielteilnehmer, der bereits im Mai 2024 bei der Zusatzlotterie Spiel77 rund 2,5 Mio. Euro erspielt hatte, meldete sich nach 12 Monaten in der LOTTO-Zentrale in der City Nord. Die wertvolle Quittung vom Vorjahr hatte er erst beim Aufräumen im Handschuhfach seines Autos wiedergefunden.



Neben den Lotto-Klassikern erfreuen sich BINGO! und Rubbellose großer Beliebtheit.



Bei den Hanseatinnen und Hanseaten sind LOTTO 6aus49 und Eurojackpot weiterhin die beliebtesten Lotterien. Der Klassiker LOTTO 6aus49 bleibt die umsatzstärkste Lotterie, mit Spieleinsätzen von 73,1 Mio. Euro, allerdings 2 Prozent weniger als im Vorjahr.



57,5 Mio. Euro gaben die Hamburger 2025 für die europäische Lotterie Eurojackpot aus. Da die Spieleinsatzentwicklung im Vorjahr hier durch langanhaltende Jackpot Phasen beflügelt worden war, kam der zehnprozentige Rückgang nicht überraschend.

Die GlücksSpirale liegt mit Spieleinsätzen von 2,9 Mio. Euro (-2%), recht stabil zum Vorjahr.



Eine sehr positive Entwicklung verzeichnet die Umweltlotterie BINGO! Deren Spieleinsätze lagen 18 Prozent über Vorjahr und summierten sich auf rund 4 Mio. Euro. Die Umweltlotterie hatte eine gute Jackpot-Entwicklung, kann aber auch immer mehr Spieler dazugewinnen.



Steigender Beliebtheit erfreuen sich die vielfältigen Rubbellose, die nach dem Glücksspiel-Staatsvertrag ebenfalls als Lotterien eingestuft werden. Die Spieleinsätze dieser Sofort-Lotterien, bei denen Felder mit Zahlen oder Symbolen freigerubbelt werden, sind 2025 von 9,3 Mio. Euro auf 10,3 Mio. gestiegen, 10 Prozent mehr als im ebenfalls positiven Vorjahr.



Vertrieb: Verwurzelt in den Stadtteilen und im Internet präsent

Mit 390 Annahmestellen ist LOTTO Hamburg fest in den Stadtteilen der Hansestadt verwurzelt. Rund 65 Prozent der Spielscheine werden nach wie vor persönlich in den LOTTO-Annahmestellen abgegeben. Damit ist LOTTO eine wichtige Stütze des Einzelhandels. Allerdings nutzen immer mehr Spielteilnehmende die digitalen Angebote von LOTTO Hamburg. Mittlerweile werden über 14 Prozent der Spielaufträge online über die Hamburger Website lotto-hh.de oder lotto.de gespielt. Zusätzlich tragen Abos sowie lizensierte gewerbliche Spielevermittler zum positiven Ergebnis bei.



Das Gemeinwohl profitiert



Neben den vielen kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl von den Spieleinsätzen. Denn die städtische Lotteriegesellschaft führt einen Teil der Spielerlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. So fließen aus dem Geschäftsjahr 2025 über 55 Millionen Euro als Konzessionsabgabe und Lotteriesteuer in den Hamburger Haushalt und als Zweckabgaben an Destinatäre. Denn die Umweltlotterie BINGO! und die GlücksSpirale sowie die Sieger-Chance fördern mit über 1,85 Mio. Euro in Hamburg den Sport und Denkmalschutz sowie soziale Projekte und den Umwelt- und Katastrophenschutz.

Dank der positiven Entwicklung bei BINGO! konnten diese Zweckabgaben sogar um 6 Prozent erhöht werden. Beispielsweise wurden 2025 aus Erträgen der Umweltlotterie BINGO! 123 Projekte in Natur- und Umweltschutz sowie der Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit gefördert. Das sind erfreuliche 13 Förderprojekte mehr als im Vorjahr.



Förderer des Hamburger Sports



Zusätzlich zur Förderung des Leistungs- und Breitensports aus Mitteln der GlücksSpirale und der Zusatzlotterie Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg den Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro. 14 Sportvereine und -organisationen wurden dadurch 2025 unterstützt. LOTTO Hamburg ist damit ein verlässlicher Partner des Sports.



Über LOTTO Hamburg: Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den über 380 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter lotto-hh.de präsent, sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.

Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 ca. 1:140 Mio. / Eurojackpot ca. 1:140 Mio. / Spiel77 1:10 Mio. / SUPER6 1:1 Mio. / GlücksSpirale 1:10 Mio. / Sieger-Chance ca. 1:3,3 Mio. / KENO ca. 1:2,1 Mio. / plus5 1:100.000 / BINGO! ca. 1:1,3 Mio. / TOTO 13er EW ca. 1:1,6 Mio. / TOTO 6aus45 AW ca. 1:8,1 / Mio.



