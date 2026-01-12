Klarna Group Registered - Aktie legt am 12.01.2026 stark zu

Obwohl sich die Klarna Group Registered Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,79 % hinnehmen.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,36 % konnte die Klarna Group Registered Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Klarna Group Registered Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,50€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die Klarna Group Registered Aktie damit um +16,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Klarna Group Registered +14,57 % gewonnen.

Klarna Group Registered Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,43 % 1 Monat +3,61 % 3 Monate -17,79 % 1 Jahr -25,43 %

Informationen zur Klarna Group Registered Aktie

Es gibt 34 Mio. Klarna Group Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 977,87 Mio. € wert.

US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

Klarna Group Registered Aktie jetzt kaufen?

Ob die Klarna Group Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Klarna Group Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.