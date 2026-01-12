    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAffirm Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Affirm Holdings Registered (A)

    Deutlicher Kurssprung bei der Affirm Holdings Registered (A) Aktie - 12.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Affirm Holdings Registered (A) Aktie bisher um +4,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Affirm Holdings Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Affirm Holdings ist ein prominenter Anbieter von "Buy Now, Pay Later"-Lösungen, der sich durch transparente Gebühren und keine versteckten Kosten auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Klarna, Afterpay und PayPal.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Affirm Holdings Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +4,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Affirm Holdings Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 73,79. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Affirm Holdings Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +19,11 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Affirm Holdings Registered (A) Aktie damit um +15,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Affirm Holdings Registered (A) +15,41 % gewonnen.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,21 %
    1 Monat +26,68 %
    3 Monate +19,11 %
    1 Jahr +33,90 %

    Informationen zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 289 Mio. Affirm Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,35 Mrd. € wert.

    Trump schockt Kreditkartenbranche: Zehn-Prozent-Deckel lässt Aktien abstürzen


    US-Präsident Donald Trumps Vorstoß gegen hohe Kreditkartenzinsen setzt Banken und Zahlungsriesen massiv unter Druck. Anleger verkaufen.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Affirm Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Affirm Holdings Registered (A)

    +4,30 %
    +15,21 %
    +26,68 %
    +19,11 %
    +33,90 %
    +575,83 %
    -25,18 %
    ISIN:US00827B1061WKN:A2QL1G



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
