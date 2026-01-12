DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 74 auf 67 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Danone geht er von einem langsameren Gesundheits- und Wellness-Trend in den USA aus und auch der Protein-Konsum dürfte seinen Zenit erreicht haben./ag/niwVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 76,46EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



