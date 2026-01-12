JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stehe das US-Geschäft des Einzelhändlers, schrieb Frederick Wild in seinem am Sonntag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht. Hier sieht Wild in Ahold einen vergleichsweise sichereren Hafen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 33,55EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte