Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt

Vancouver, British Columbia – 12. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die am 6. Januar 2026 im Vorfeld der Anhörung abgehaltene Konferenz vom South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources („DANR“) die öffentliche Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, „Rohstoffbehörde“) zur Erörterung des vom Unternehmen eingebrachten Antrags auf Erteilung einer Uranexplorationsgenehmigung für das Projekt Chord für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 anberaumt wurde.

Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist für Nexus der letzte Schritt im Rahmen des staatlichen Genehmigungsverfahrens, um eine Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Projekt Chord zu erwirken. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis umfangreicher und intensiver Bemühungen um die Erteilung einer Genehmigung, die das Unternehmen im März 2024 mit der Einreichung seiner Absichtserklärung zur Durchführung von Explorationsarbeiten („EXNI“) beim DANR begonnen hat. Weitere Informationen zum EXNI-Antragsverfahren für das Projekt Chord finden Sie unter https://danr.sd.gov/Environment/MineralsMining/Exploration/NewEXNIS.as ....

Während dieses gesamten Prozesses hat das Unternehmen eng mit mehreren staatlichen Behörden zusammengearbeitet, zu denen neben dem DANR auch das South Dakota State Historic Preservation Office („SHPO“) und das South Dakota Department of Game, Fish, and Parks zählen. Das Unternehmen hat mit der Erstellung und Einreichung umfassender Studien und Berichte zu Umwelt, Wildtieren und Archäologie alle von den beteiligten Behörden vorgebrachten Bedenken und Kommentare zufriedenstellend beantwortet und die Auflagen erfüllt. In mehreren Fällen hat das Unternehmen die Standardanforderungen für Studien, Berichte und Offenlegungen sogar übertroffen, um möglichen Bedenken proaktiv zu begegnen.