    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt

    Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist der letzte Schritt im umfangreichen staatlichen Genehmigungsverfahren

     

    Vancouver, British Columbia – 12. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die am 6. Januar 2026 im Vorfeld der Anhörung abgehaltene Konferenz vom South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources („DANR“) die öffentliche Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, „Rohstoffbehörde“) zur Erörterung des vom Unternehmen eingebrachten Antrags auf Erteilung einer Uranexplorationsgenehmigung für das Projekt Chord für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 anberaumt wurde.

     

    Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist für Nexus der letzte Schritt im Rahmen des staatlichen Genehmigungsverfahrens, um eine Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Projekt Chord zu erwirken. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis umfangreicher und intensiver Bemühungen um die Erteilung einer Genehmigung, die das Unternehmen im März 2024 mit der Einreichung seiner Absichtserklärung zur Durchführung von Explorationsarbeiten („EXNI“) beim DANR begonnen hat. Weitere Informationen zum EXNI-Antragsverfahren für das Projekt Chord finden Sie unter https://danr.sd.gov/Environment/MineralsMining/Exploration/NewEXNIS.as ....

     

    Während dieses gesamten Prozesses hat das Unternehmen eng mit mehreren staatlichen Behörden zusammengearbeitet, zu denen neben dem DANR auch das South Dakota State Historic Preservation Office („SHPO“) und das South Dakota Department of Game, Fish, and Parks zählen. Das Unternehmen hat mit der Erstellung und Einreichung umfassender Studien und Berichte zu Umwelt, Wildtieren und Archäologie alle von den beteiligten Behörden vorgebrachten Bedenken und Kommentare zufriedenstellend beantwortet und die Auflagen erfüllt. In mehreren Fällen hat das Unternehmen die Standardanforderungen für Studien, Berichte und Offenlegungen sogar übertroffen, um möglichen Bedenken proaktiv zu begegnen.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nexus Uranium gibt den Termin der öffentlichen Anhörung für die Explorationsgenehmigung für das Projekt Chord bekannt Dear MrDie Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist der letzte Schritt im umfangreichen staatlichen Genehmigungsverfahren Vancouver, British Columbia – 12. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) („Nexus“ oder …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     