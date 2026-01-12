Canamera meldet aus seinem Projekt Iron Hills mehrere REE-Ergebnisse über der Nachweisgrenze

Edmonton, Alberta – 12. Januar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) gibt die ersten Ergebnisse der Analyse von Gesteinssplitterproben bekannt, die auf seinem Projekt Iron Hills in Colorado gewonnen wurden. Mehrere Proben ergaben indikative Konzentrationen von Seltenerdmetallen („REEs“), die über der oberen Nachweisgrenze des Labors von 1.000 ppm (parts per million = Teile pro Million) lagen.

Das Unternehmen entnahm während seines letzten Absteckprogramms, das am 2. Dezember 2025 angekündigt wurde, 48 Gesteinssplitterproben. Die im Labor von American Assay Laboratories in der Stadt Reno (Nevada) erzielten Analyseergebnisse deuten auf die Möglichkeit einer starken Anreicherung von Seltenen Erden über das gesamte Projektgebiet hin. Ergebnisse über der Nachweisgrenze wurden bei Neodym (einem für Elektromotoren und Windkraftanlagen wichtigen Magnet-Seltenerdmetall), Yttrium (einem schweren Seltenerdmetall) und Cer (einem Indikator für ein größeres Gesamtpotenzial an Seltenerdoxiden („TREO“) festgestellt. Zu den vorläufigen Ergebnissen zählen auch Werte für schwere Seltenerdoxide („HREO“) mit Anreicherungen zwischen 175 ppm und 2.386 ppm.

„Die Häufigkeit und Vielfalt der Ergebnisse über der Nachweisgrenze aus diesem ersten Probenahmeprogramm sind ermutigend“, erklärt Chief Executive Officer Brad Brodeur. „Wir haben während des Absteckverfahrens 48 Proben entnommen; mehrere dieser Proben wiesen indikative Werte über der Nachweisobergrenze des Labors von 1.000 ppm für wichtige Seltenerdmetalle auf. Diese Ergebnisse sprechen für eine Fortsetzung der Explorationsarbeiten, damit das potenzielle Ausmaß der Mineralisierung auf unserem Konzessionsgelände ermittelt werden kann. Das Unternehmen hält diese Ergebnisse vor allem wegen der Lage des Projekts in den Vereinigten Staaten für besonders bemerkenswert. In den USA werden Seltenerdmetalle aufgrund ihrer Bedeutung für die Erzeugung sauberer Energie, für die moderne Fertigung und für die nationalen Lieferketten als kritische Rohstoffe eingestuft.“

Highlights

- Während des Absteckens wurden 48 Gesteinssplitterproben entnommen, wobei 12 Proben Ergebnisse über der Nachweisgrenze (>1.000 ppm) für TREO lieferten.

- In den Proben 28, 29 und 47 lag der Wert für Neodym (Nd) – ein wichtiges Magnet-Seltenerdmetall – über 1.000 ppm.

- In Probe 9 lag der Wert für Yttrium (Y) – ein schweres Seltenerdmetall – über 1.000 ppm, und auch andere schwere Seltenerdmetalle wiesen erhöhte Werte auf.

- In vier Proben lag der Wert für Cer (Ce) über 1.000 ppm, was auf entsprechendes TREO-Potenzial hindeutet.

- Weitere Analysen mit erweiterten Nachweisbereichen sind geplant.

Abbildung 1: Ausgewählte Ergebnisse zu den Gesteinssplittern – Proben mit REE-Werten über der Nachweisgrenze

Hinweis: „Over-limit“ bedeutet in diesem Fall Konzentrationen über der oberen Nachweisgrenze des Labors von 1.000 ppm im Rahmen der Analyse. Zur Bestimmung der tatsächlichen Konzentrationen sind weitere Analysen erforderlich.

Das Prospektionsprogramm entspricht einer obertägigen Erstevaluierung der Konzessionsgebiete, die Canamera zuletzt in der Region Powderhorn in Colorado abgesteckt hat (das Projekt Iron Hills). Die Region Powderhorn mit ihren Vorkommen von Thorium und Seltenerdmetallen wurde vom Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten (United States Geological Survey, USGS) als Fundort eines großen Thorium-Seltenerdmetall-Systems in Distriktgröße beschrieben.

Yttrium wird als schweres Seltenerdmetall eingestuft, das im Allgemeinen seltener vorkommt als leichte Seltenerdmetalle und häufig mit höherwertigen Seltenerdmetallansammlungen assoziiert ist. Der Nachweis zusätzlicher schwerer Seltenerdmetalle in den Proben 25-356028-9 bestätigt die Relevanz dieser Ergebnisse aus fachlicher Sicht.

Die während der Prospektionsphase gewonnenen Proben wurden entweder als Stichproben eingestuft, bei denen der gesamte Gesteinsbrocken entnommen wird, oder als selektive Proben, bei denen sich der Geologe auf einen kleinen Teilbereich eines freiliegenden Ausbisses (Outcrop) bzw. eines überlagerten Ausbisses (Subcrop) konzentriert, um eine Probe zu entnehmen. In beiden Fällen ist die Art der Probenahme nicht unbedingt repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung und lässt möglicherweise auch keine Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt oder die Art der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet zu. Aus Sicht des Unternehmens spricht die starke Ausprägung, Häufigkeit und elementare Vielfalt der über der Nachweisgrenze liegenden Ergebnisse ganz klar für eine Fortsetzung der Explorationsarbeiten.

Nächste Schritte

Das Unternehmen hat für die Proben mit Werten über der Nachweisgrenze weitere Analysen angefordert; dabei sollen Methoden zur Anwendung kommen, mit denen höhere Seltenerdkonzentrationen exakt gemessen werden können. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Proben werden auch auf Edelmetalle wie z. B. Gold untersucht, da in der Region Iron Hill Seltenerdmineralisierungen aus geologischer Sicht mit anderen Mineralsystemen in Verbindung stehen. Das Unternehmen plant weitere Probenahmen und Analysen, um höhere Seltenerdkonzentrationen und damit auch das Potenzial für eine REE-Mineralisierung genau zu erfassen.

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Alle Proben wurden in beschriftete 3-Mil-Polyethylenbeutel gegeben, mit Kabelbindern verschlossen und unter direkter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens eingelagert, bevor sie an das Labor von American Assay Laboratories („AAL“) in Reno (Nevada) übergeben wurden. Die Proben wurden mit dem Analysepaket IM-4AB61 ausgewertet, das einen Aufschluss aus vier Säuren und anschließend eine ICP-Analyse für 61 Elemente umfasst. Es wurden erhöhte Barytkonzentrationen festgestellt, und die Werte bestimmter Elemente, wie z. B. Cer (Ce), lagen über den oberen Nachweisgrenzen der Methode. Alle Proben werden aktuell neuerlich auf Gold und andere Edelmetalle untersucht, wobei eine Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AA) zur Anwendung kommt; ausgewählte Proben mit Werten über der Nachweisgrenze werden mit Natriumperoxid aufgeschlossen, um mengenmäßig relevante Ergebnisse zu erhalten.

Das Unternehmen hat zusätzlich zu den internen Qualitätskontrollverfahren von AAL eine branchenübliche Qualitätskontrolle implementiert, die eine regelmäßige Beifügung von zertifizierten Referenzstandards, Leerproben und Feldduplikaten zum Probenstrom vorsieht. AAL ist ein unabhängiges, ISO-akkreditiertes Labor und steht in keiner bekannten Beziehung zum Unternehmen.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für kritische Metalle, das ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen an Energiemetall- und Seltenerdprojekten in ganz Amerika aufbaut. Dazu zählen unter anderem Optionsrechte am Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming sowie an den Seltenerdprojekten Turvolândia und São Sepé in Brasilien. In Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens Optionen zum Erwerb von 90 % am Projekt Schryburt-Lake sowie 100 % an den Seltenerd- und Niobprojekten Garrow in Ontario und dem Projekt Mantle in British Columbia. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice-President, Exploration des Unternehmens und als „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen zeichnen sich üblicherweise durch Begriffe wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „wird“, „Potenzial“ und vergleichbare Ausdrücke oder durch Erklärungen aus, dass Ereignisse eintreten bzw. erreicht „werden“, „können“ oder „könnten“.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen zu: den geplanten Explorationsaktivitäten und -strategien des Unternehmens; sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Iron Hills und andere Projekte in seinem Portfolio voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, darunter: die rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung und Finanzmitteln zur Durchführung der geplanten Aktivitäten; stabile Rohstoffpreise; sowie günstige Betriebsbedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter: Verzögerungen beim Erhalt von Explorationsergebnissen; Ungewissheiten bei der Interpretation geologischer und geochemischer Daten; das Scheitern der Exploration bei der Identifizierung von Mineralressourcen; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdelemente und Uran; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Genehmigungs- und Regulierungsrisiken sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration.

Weitere Risikofaktoren für das Unternehmen finden sich in den kontinuierlich vom Unternehmen offengelegten Dokumenten, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

