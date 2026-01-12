Roborock introduserer robotstøvsugeren på to bein

Oppsummering:

Roborock viser frem Roborock Saros Rover, en banebrytende robotstøvsuger på to bein. Beina løftes og senkes uavhengig av hverandre, slik at Saros Rover kan navigere og rengjøre trapper, skråninger og andre områder som tidligere har vært utilgjengelige.

Roborock samarbeider med fotballklubben Real Madrid under temaet «The Greatest Meeting the Greatest». Sammen presenterer de Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock Qrevo Curv 2 Flow og Roborock F25 Ace Pro .

. RockMow Z1 LiDAR er Roborocks første LiDAR-baserte robotgressklipper.

LAS VEGAS, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ --Roborock, verdens ledende produsent av hjemmeroboter som forenkler hverdagen, avduket i dag sin nye produktportefølje på Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) i Las Vegas, Nevada. Roborocks president Quan Gang presenterte Saros Rover, robotstøvsugeren på to bein som både navigerer og rengjør trapper med menneskeliknende smidighet.

Roborock lanserte også Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro og Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Disse lanseringene skjer i samarbeid med fotballklubben Real Madrid, som Roborock nylig inngikk partnerskap med.

I tillegg kunngjorde selskapet sin første LiDAR- baserte robotgressklipper, RockMow Z1 LiDAR.

Roborock Saros Rover – robotstøvsugeren på to bein

Roborock Saros Rover har to bein som kan løftes og senkes uavhengig av hverandre. Roboten imiterer menneskelig mobilitet og kan utføre små hopp, raske svinger, plutselige stopp og retningsendringer. Kroppen holdes i vater mens underlaget endrer seg.

Saros Rover benytter kunstig intelligens-algoritmer i kombinasjon med avanserte bevegelsessensorer og tredimensjonal rominformasjon for å forstå omgivelsene og reagere presist.

Den er perfekt for hjem med flere etasjer, ettersom den kan rengjøre hvert enkelt trinn i en trapp på vei fra en etasje til en annen. Områder som tidligere var utilgjengelige for robotstøvsugere blir dermed tilgjengelige.

Saros Rover takler også svingtrapper og teppekledde trapper med avrundede kanter. Roboten rengjør hvert enkelt trinn mens den navigerer seg opp eller ned. Saros Rover håndterer i tillegg skråninger og komplekse flernivå-terskler som krever høyde og kraft.