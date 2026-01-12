Wirtschaft
Dax legt am Mittag zu - Anleger weiter optimistisch
"Die Marktteilnehmer scheinen weiterhin auf eine nachhaltige Konjunkturumkehr in Deutschland zu setzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Dennoch stehen durch die zuletzt stark angestiegenen Notierungen im deutschen Aktienmarkt eher die defensiven Branchen verstärkt im Fokus."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1688 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8556 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar; das waren 34 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Obwohl die finanzielle Lage angespannt ist, gibt es keine Hinweise auf eine bevorstehende Insolvenz:
Die Liquidität ist mit $498 Mio. Cash noch vorhanden.
Die strategischen Schritte (Verkauf Indien-Geschäft, Produktionsverlagerung, neue Produkte) zielen auf langfristige Stabilisierung.
Was allerdings stimmt: FMC Corporation hat eine über 85%ige Reduktion der Quartalsdividende angekündigt:
Die Begründung für die Kürzung soll die Finanzierungslast um $250 Mio. senken und mehr freien Cashflow für Schuldenabbau freimachen.
Brutal, aber die Aktie ist immer noch zu teuer . Ds faesst erstmal keiner an und wenn die Chinesen naechstes jahr die Sojabohnen der Amis nicht mehr abnehmen, dann gute Nacht..... Der Chart sieht nach Inso aus...