JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro
- JPMorgan belässt Zalando auf "Neutral" bei 32 Euro.
- Analystin erwartet soliden Quartalsbericht von Zalando.
- Ergebnisschätzung für 2025 um 5% angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 25,37 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,80 %/+41,18 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 32 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
...die Börse läuft immer da wo wenige hinschauen....und hier ist dementsprechend reichlich Luft nach oben..
Die Phase des extrem günstigen Einkaufens wird bald vorbei sein, und dann sehe ich Zalando deutlich besser aufgestellt.