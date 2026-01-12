    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

    • JPMorgan belässt Zalando auf "Neutral" bei 32 Euro.
    • Analystin erwartet soliden Quartalsbericht von Zalando.
    • Ergebnisschätzung für 2025 um 5% angehoben.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro
    Foto: Bodo Marks - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zalando

    +2,08 %
    +3,57 %
    +6,66 %
    -5,31 %
    -13,13 %
    -39,15 %
    -73,92 %
    -25,66 %
    +10,15 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 25,37 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,80 %/+41,18 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 32 Euro

