JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 25,37 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -9,80 %/+41,18 % bedeutet.