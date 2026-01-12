ANALYSE-FLASH
UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1030 Euro
- UBS belässt ASML auf "Buy" mit Kursziel 1030 Euro.
- Analyst erwartet starke Ergebnisse im Quartalsbericht.
- 2026 könnten Resultate über Konsens liegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 1.081 auf Tradegate (12. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +8,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,57 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 419,82 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 998,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.300,00EUR was eine Bandbreite von -25,95 %/+20,33 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1030 Euro
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.