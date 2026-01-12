Deutz Aktie legt weiter zu - 12.01.2026

Die Deutz Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,34 % auf 10,455€ zulegen. Das sind +0,530 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,455€, mit einem Plus von +5,34 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Deutz Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,88 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +24,27 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,93 % 1 Monat +23,28 % 3 Monate +15,88 % 1 Jahr +153,80 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd.EUR € wert.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.