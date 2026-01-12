EUR/USD steigt leicht – jetzt 1,16785 USD

EUR/USD steigt moderat umauf 1,16785. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,084890USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,16785USD ein Wert von 10.764,7USD geworden – ein Gewinn von +7,65 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist bearish. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 1,5% und zeigt eine Korrekturphase nach dem Hoch bei 1,18. Aktuelle Widerstände liegen bei 1,1713 und 1,1790, während Unterstützungen bei 1,1608 und 1,1494 bestehen. Die Tagesspanne wird zwischen 1,1530 und 1,1680 erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.