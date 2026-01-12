Canada Nickel meldet 46 %-ige Steigerung der Ressourcen vom Reid Nickel Sulphide Project

- Gemessene und angezeigte Ressource: Anstieg um 46 % auf 2,1 Millionen Tonnen Nickel (0,87 Milliarden Tonnen mit 0,23 % Ni), einschließlich eines höhergradigen Bereichs von 0,77 Milliarden Tonnen mit 0,25 % Ni.

- Abgeleitete Ressource: Anstieg um 47 % auf 3,2 Millionen Tonnen Nickel (1,45 Milliarden Tonnen mit 0,22 % Ni), einschließlich eines höhergradigen Bereichs von 0,98 Milliarden Tonnen mit 0,24 % Ni.

- Explorationsziel[1] : Potenzial für weitere 0,5–1,4 Milliarden Tonnen mit 0,21–0,22 % Ni.

- Nickelgebiet Timmins: Umfasst nun insgesamt acht Lagerstätten mit 10,1 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Nickelvorkommen (4,3 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 %) und 12,5 Millionen Tonnen abgeleiteten Nickelvorkommen (5,4 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %).

TORONTO, 12. Januar 2026 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-highlights-of-recent-m ... -) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) gab heute eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die „Mineralressourcenschätzung” oder „MRE”) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Reid-Nickelsulfid-Projekt („Reid”) in der Nähe von Timmins (Ontario) bekannt.

Das Reid-Nickelsulfid-Projekt liegt nur 16 Kilometer südwestlich des Crawford-Nickelsulfid-Projekts („Crawford“) des Unternehmens und ist mit einer Fläche von 3,9 Quadratkilometer mehr als doppelt so groß wie Crawford. Das Gebiet der Mineralressource macht etwa 59 % der gesamten geophysikalischen Zielfläche aus. Das Reid-Projekt ist ganzjährig über eine zuvor von Canada Nickel gebaute Explorationsstraße erreichbar.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Die heutige Ankündigung bestätigt Reid als eine der weltweit größten Nickelsulfid-Lagerstätten und unterstreicht damit erneut das Weltklasse-Potenzial des Nickeldistrikts Timmins. Crawford ist unser erstes Projekt, das wir bis zum Jahresende in die Bauphase bringen wollen, aber wir glauben, dass mehrere andere unserer Projekte im Nickeldistrikt Timmins – darunter auch Reid – das Potenzial haben, noch wertvoller zu sein. Die Mineralressource von Reid zeichnet sich durch ein um fast die Hälfte geringeres Abraumverhältnis aus, mit ein Drittel weniger Abraum und um 15 % höhere Chromgehalte als Crawford, wobei mehr als 40 % des geophysikalischen Ziels noch erkundet werden müssen und die Lagerstätte in mehrere Richtungen offen ist.“

Selby fügte hinzu: „Mit einer neunten Mineralressourcenschätzung in diesem Bezirk, die noch in diesem Quartal erwartet wird, neun weiteren bereits erfolgreich gebohrten Zielen und sechs weiteren geophysikalischen Zielen, die noch getestet werden müssen, sind der Umfang und das Potenzial unseres Nickelbezirks Timmins wirklich außergewöhnlich.“

Reid-Mineralressourcenschätzung

Für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurden 34 neue Bohrlöcher über einer Gesamtlänge von 24.629 Meter zur bisherigen Mineralressource hinzugefügt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2024), sodass insgesamt 51.137 Meter Kernbohrungen in 89 Bohrlöchern zur Berechnung der Mineralressourcen von Reid in drei Kategorien gemäß Tabelle 1 herangezogen wurden. Die gemessenen Mineralressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 0,04 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,27 %, was insgesamt 0,11 Millionen Tonnen enthaltenem Nickelmetall entspricht. Die angezeigten Mineralressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 0,87 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, was insgesamt 2,03 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel entspricht. Die abgeleiteten Mineralressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 1,45 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 % und enthalten insgesamt 3,22 Millionen Tonnen Nickel. Die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen stiegen im Vergleich zu den im Dezember 2024 bekannt gegebenen ursprünglichen Ressourcen um 46 % bzw. 47 %.

Die ungefähren Abmessungen der MRE betragen etwa 2,3 Kilometer Länge, 1,1 Kilometer Breite, erstrecken sich bis zu einer Tiefe von 720 Meter und bleiben nach Nordosten, Südwesten und in der Tiefe offen (Abbildungen 1 bis 4). Weitere 0,5 bis 1,4 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt zwischen 0,21 und 0,22 % bleiben als potenzielles Explorationsziel bestehen, das weitere Bohrungen erfordert (das „Explorationsziel“). Dieses Explorationsziel basiert auf Kernbohrungen des Unternehmens, der geophysikalischen Untersuchung des Reid-Projekts sowie dem Verständnis und der Berechnung der aktuellen MRE.

Das Potenzial des Explorationsziels wurde durch Extrapolation der Ausdehnung der definierten Nickelsulfidmineralisierung innerhalb der geophysikalischen Signatur geschätzt. Das untere Ende des Tonnagebereichs wurde innerhalb der Grubenhülle für die derzeit definierten gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen begrenzt. Das obere Ende des Tonnagebereichs wurde innerhalb einer Grubenhülle begrenzt, die sich aus der Einbeziehung des Explorationsziels ergeben würde. Der im Explorationsziel angegebene Gehaltsbereich wird durch die Kombination der Bohrkern-Ergebnisse innerhalb des modellierten Explorationszielgebiets mit den geologischen Gegebenheiten bestimmt, die nach dem aktuellen Verständnis des Unternehmens und seiner qualifizierten Personen konsistente Gehalte aufweisen. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind jedoch nach wie vor konzeptioneller Natur. Die Explorationen reichen nicht aus, um eine aktuelle Mineralressource innerhalb dieses Bereichs zu definieren, und das Unternehmen weist darauf hin, dass das Risiko besteht, dass weitere Explorationen nicht zur Abgrenzung einer Mineralressource aus dem Explorationsziel führen werden.

Die Bohrungen in Reid wurden in den Jahren 2022, 2024 und 2025 abgeschlossen. Die Kampagne 2025 hat das Ziel, frühere Abschnitte zu vervollständigen, um die abgeleiteten Mineralressourcen zu erhöhen und aufzuwerten, erfolgreich abgeschlossen.

Die MRE für Reid wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Die Mineralressourcen sind innerhalb einer nach dem Lerchs-Grossmann-Algorithmus definierten Grubenhülle mit einem durchschnittlichen Abraumverhältnis von 1,19:1 begrenzt und von einer durchschnittlichen Überdeckung von 25,8 Metern überlagert.

Tabelle 1 – Aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Ressourcen innerhalb der Grube) für die Nickelsulfid-Lagerstätte Reid in Ontario

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall Domäne Klasse (Kategorie) Tonnen (Mt) Ni (%) Co (%) Fe (%) Cr (%) S (%) Pd (g/t) Pt (g/t) Ni (kt) Co (kt) Fe (Mt) Cr (kt) Pd (koz) Pt (koz) Höhere Qualität Gemessen 39 0,27 0,013 5,6 0,70 0,06 0,015 0,008 106,9 4,9 2,2 273,4 19,2 9,8 Angegeben 728 0,24 0,012 6,1 0,70 0,05 0,010 0,007 1.776,0 88,2 44,2 5.097,0 231,2 167,0 Abgeleitet 983 0,24 0,012 6,1 0,71 0,05 0,009 0,007 2.338,1 118,4 60,2 6.955,6 290,6 225,7 Niedrigere Qualität Gemessen 2 0,20 0,011 6,3 0,64 0,05 0,003 0,004 3,3 0,2 0,1 10,5 0,2 0,2 Angegeben 138 0,19 0,013 7,3 0,57 0,05 0,015 0,012 259,6 18,0 10 785,9 64,8 52,7 Abgeleitet 467 0,19 0,013 7,2 0,58 0,05 0,012 0,010 882,3 59,3 33,5 2.707,0 173,6 146,3 Gesamt Gemessen 41 0,27 0,013 5,6 0,70 0,06 0,015 0,008 110,2 5,1 2,3 283,9 19,4 10,0 Angegeben 867 0,23 0,012 6,3 0,68 0,05 0,011 0,008 2.035,6 106,2 54,2 5.882,9 296,1 219,7 Abgeleitet 1.450 0,22 0,012 6,5 0,67 0,05 0,010 0,008 3.220,4 177,7 93,7 9.662,6 464,2 372,0

*Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

Die unabhängige qualifizierte Person für die Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum der Mineralressourcenschätzung ist der 7. Januar 2025. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE angegebenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Zur Definition potenziell wirtschaftlich nutzbarer Materialien für die Aufnahme in die MRE wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Werte wurden auf der Grundlage von Kernproben-Geostatistiken und Bohrkernlithologien für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstätten bestimmt. Die geologischen und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt 89 Oberflächenbohrlöchern, die von Canada Nickel in den Jahren 2022, 2024 und 2025 fertiggestellt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und die QA/QC-Prüfungen wurden unter Verwendung von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerproben, Kernduplikate und kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch Vergleich mit Schiedsrichteruntersuchungen, die in einem zweiten Labor durchgeführt wurden. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet. Die MRE wurde gemäß den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt. Das auf die MRE angewandte geologische Modell umfasst zwei mineralisierte Domänen, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen relativ hochgradigen Kern (Dunit) und einen niedriggradigen Kern (Übergangsdunit). Für jede Domäne wurden in der Software Leapfrog Geo 2025.3 individuelle Drahtmodelle erstellt. Es wurde ein Blockmodell mit den Abmessungen 20 m x 20 m x 15 m erstellt, und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung aus Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.12 durchgeführt. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhüllkurve eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 für Ton, 11,4 für Sand und 45,0 für Gestein. Der verwendete Wechselkurs betrug 0,76 US$/C$. Die Bergbaukosten verwendeten unterschiedliche Werte für den Abbau von Ton, Sand und Gestein, die zwischen 1,72 C$ und 4,51 C$/t lagen. Die Verarbeitungskosten sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten für einen Betrieb mit einer Kapazität von 120 ktpd (ähnlich dem endgültigen Umfang von Crawford) beliefen sich auf 8,34 C$/t. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 52 % für Ni, 7 % für Co, 55 % für Fe, 24 % für Cr und 33 % für Pt und Pd. Die Geinschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Swath-Plot-Analyse, Cross-Plots von declustered Proben gegenüber der nächstgelegenen Ordinary Kriging-Schätzung sowie durch eine visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Geishüllen in Querschnitten validiert. Die Dichteschätzung für die mineralisierten Bereiche wurde unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode auf der Grundlage von 5.576 spezifischen Gewichtsmessungen durchgeführt, die während des Kernprotokollierungsprozesses gesammelt wurden, wobei die gleichen Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsschätzung verwendet wurden. Als Referenzwert beträgt die durchschnittliche geschätzte Dichte innerhalb von Dunit 2,65 g/cm 3 (t/m 3 ), während der Übergangsdunitbereich einen Durchschnittswert von 2,70 g/cm 3 (t/m 3 ) ergab.

Abbildung 1 – Draufsicht auf die Nickelsulfidressourcen von Reid, Nickelsulfidprojekt Reid, Ontario. Abschnitt A-A' ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2 – Längsschnitt (Blick nach Norden) des Reid-Nickelsulfid-Projekts mit Ressourcenkategorien und Nickelgehalt. Die Lage des Abschnitts A-A' ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 3 – Draufsicht auf das Reid-Blockmodell mit kategorisierten Ressourcen.

Abbildung 4 – Draufsicht auf das Reid-Blockmodell mit der Verteilung des Nickelgehalts in Prozent.

Nächste Schritte bei Reid:

- Ein technischer Bericht, der die heute veröffentlichte Mineralressourcenschätzung beschreibt, wird innerhalb von 45 Tagen eingereicht.

- Mineralogische Studien und metallurgische Testarbeiten werden bis 2026 fortgesetzt, ebenso wie Infill-Bohrungen, um höhergradige Horizonte besser zu definieren und die Mineralressource weiter aufzuwerten, mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zu erstellen

Analysen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine „qualifizierte Person” im Sinne von NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird aus dem Bohrer in versiegelten Kernschalen entnommen und zur sicheren Kernprotokollierungsanlage (Kernlager) transportiert. Der Kern wird in 1,5-Meter-Abschnitten markiert und beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Satz Proben wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernlager von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Satz Proben sicher zu SGS Lakefield zur Vorbereitung verschickt wird, wobei die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben (QA/QC-Proben) werden in einem Verhältnis von drei QA/QC-Proben pro 20 Kernproben hinzugefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine „qualifizierte Person” im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel überprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten Magnetbilder wurden auf der Grundlage der Interpretation von Datensätzen erstellt, die von der Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Förderung der nächsten Generation von Nickelsulfid-Projekten spezialisiert hat, um den Nickelbedarf für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu decken. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero Nickel TM , NetZero Cobalt TM und NetZero Iron TM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als „zukunftsgerichtete Informationen“ gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Reid, der Zeitpunkt der Einreichung eines technischen Berichts zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Mineralressource, der Zeitpunkt und die Fertigstellung (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickel-Distrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele, einschließlich der Erstellung einer PEA für das Nickel-Sulfid-Projekt Reid. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot von Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Fähigkeit von Explorationsergebnissen (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Fehler in der geologischen Modellierung, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, das Scheitern bei der Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

[1] Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird (siehe auch unten).

