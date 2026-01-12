    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Rüstungsfantasie treibt Deutz auf Hoch seit 2007

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz-Aktien steigen auf höchsten Stand seit 2007.
    • Kursplus von 5,3% auf 10,50 Euro im SDax.
    • Transformation hin zu Rüstungs- und Rechenzentrums-Geschäft.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anhaltende Rüstungsfantasie hat die Aktien von Deutz am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte 2007 getrieben. Zur Mittagszeit legten sie 5,3 Prozent auf 10,50 Euro zu und waren damit stärkster Titel im Nebenwerteindex SDax . Das Kursplus im noch jungen Jahr beträgt schon fast ein Viertel. Im abgelaufenen Jahr hatten die Papiere ihren Wert bereits mehr als verdoppelt.

    Deutz entwickelt sich derzeit weg vom reinen Motorenbauer und sucht auch im Rüstungsbereich seine Chance. Konzernchef Sebastian Schulte bekräftigte jüngst in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Transformation des Unternehmens. Demnach könnte sich die Mitte Dezember angekündigte Übernahme der niedersächsischen Firma Frerk perspektivisch auch im Rüstungsgeschäft bezahlt machen. Obendrein setzt Deutz auf Geschäfte rund um Rechenzentren./niw/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 10,47 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +21,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -4,21 %/+5,36 % bedeutet.




