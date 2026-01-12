SOPHiA GENETICS gibt vorläufige Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt, veröffentlicht Prognose für 2026 und kündigt Plan für Wechsel in der Geschäftsführung an
Das Unternehmen schließt das Jahr 2025 mit einer starken Leistung in Q4 ab, erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % und befördert Ross Muken zum CEO
BOSTON und ROLLE, Schweiz, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), ein Weltmarktführer im Bereich der KI-gestützten Präzisionsmedizin, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt, seinen Finanzausblick für 2026 veröffentlicht und einen Plan für den Wechsel in der Geschäftsführung bekannt gegeben, der die Beförderung von Ross Muken zum Geschäftsführer (Chief Executive Officer, CEO) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 und den Wechsel des Mitbegründers Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden (Executive Chairman) vorsieht.
Vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025
- Umsatz von mindestens 21 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
- Im vierten Quartal wurden über 105.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
Vorläufige ungeprüfte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025
- Umsatz von rund 77 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
- Im Jahr 2025 wurden über 391.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einen neuen Unternehmensrekord darstellt
„2025 war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr für SOPHiA GENETICS, da wir unser Umsatzwachstum wieder beschleunigen und unser Ziel für Neugeschäftseingänge deutlich übertreffen konnten. Damit haben wir die Weichen für ein robustes Wachstum in der Zukunft gestellt", erklärte Jurgi Camblong, Geschäftsführer von SOPHiA GENETICS. „Unsere starke Leistung im Jahr 2025 ist eine gute Voraussetzung für weiteres Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus. Zu den Wachstumskatalysatoren für das kommende Jahr zählen unsere erstklassige Liquid-Biopsy-Anwendung MSK-ACCESS mit SOPHiA DDM, vielversprechende Chancen auf dem US-Markt und ein wiederbelebtes BioPharma-Geschäft. Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2026 unsere operative Hebelwirkung unter Beweis zu stellen, und sind sehr zuversichtlich, dass sich unsere Finanzlage deutlich verbessern wird."