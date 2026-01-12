SOPHiA GENETICS gibt vorläufige Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt, veröffentlicht Prognose für 2026 und kündigt Plan für Wechsel in der Geschäftsführung an

Das Unternehmen schließt das Jahr 2025 mit einer starken Leistung in Q4 ab, erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % und befördert Ross Muken zum CEO

BOSTON und ROLLE, Schweiz, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), ein Weltmarktführer im Bereich der KI-gestützten Präzisionsmedizin, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt, seinen Finanzausblick für 2026 veröffentlicht und einen Plan für den Wechsel in der Geschäftsführung bekannt gegeben, der die Beförderung von Ross Muken zum Geschäftsführer (Chief Executive Officer, CEO) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 und den Wechsel des Mitbegründers Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden (Executive Chairman) vorsieht.