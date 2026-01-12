ANALYSE-FLASH
MWB Research hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 47 Euro
- MWB Research stuft FMC von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel wurde von 46 auf 47 Euro angehoben.
- Aktienrückkaufprogramm beschleunigt Bewertung positiv.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat FMC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms wirke als Katalysator für die Bewertung des Dialysekonzerns, schrieb Harald Hof am Montag. Die zweite Tranche dürfte bereits im Mai 2026 abgeschlossen werden, statt bisher angenommen bis Mitte 2027. Damit sinke die Anzahl ausstehender Aktien um nahezu 10 Prozent./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 40,73 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,97 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,76 %/+47,06 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 47 Euro