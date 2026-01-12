ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro
- JPMorgan belässt Rheinmetall auf "Overweight"
- Kursziel von 2250 Euro für Rheinmetall festgelegt
- Fokus auf steigende US-Rüstungsausgaben und Konflikte
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 1.917 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,75 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +4,55 %/+19,71 % bedeutet.
