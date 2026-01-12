JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 1.917 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,75 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +4,55 %/+19,71 % bedeutet.