    OBI Pharma und TegMine Therapeutics unterzeichnen exklusive globale Lizenzvereinbarung für glykan-gerichtetes ADC

    Erfolgreiche Lieferung des beauftragten ADC-Kandidaten zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen OBI und TegMine

     

    TAIPEI, TW / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / OBI Pharma (4174.TWO) gab bekannt, dass es eine kommerzielle Lizenzvereinbarung mit TegMine Therapeutics, Inc. (TegMine), einem in San Francisco ansässigen Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antikörpern gegen krebsassoziierte Glykane und Glykoproteine konzentriert, für ein glykan-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) geschlossen hat.

     

    Gemäß den Vertragsbedingungen hat OBI Anspruch auf eine Vorauszahlung sowie auf Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Vermarktung. Nach der Produkteinführung erhält OBI außerdem Lizenzgebühren, die sich nach einem gestaffelten Prozentsatz des jährlichen Nettoumsatzes richten. Die detaillierten finanziellen Bedingungen werden gemäß den Vertraulichkeitsbestimmungen nicht bekannt gegeben, aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Vereinbarung sind im Großen und Ganzen mit denen ähnlicher Lizenzvereinbarungen vergleichbar, die in letzter Zeit auf dem Markt abgeschlossen wurden.

     

    TegMine erhält im Rahmen der Lizenzvereinbarung die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des ADC. Diese internationale Lizenzkooperation spiegelt den potenziellen Wert von Produkten wider, die unter Verwendung der Obrion ADC-Technologien von OBI hergestellt werden.

     

    Der lizenzierte ADC-Kandidat stammt von einem von TegMine bereitgestellten Anti-Glykan-Antikörper mit hoher Affinität und wurde von OBI unter Verwendung der Obrion-ADC-Technologiefamilie zu einem ADC entwickelt, darunter die GlycOBI-Glykan-Konjugationstechnologie, das doppelt funktionierende Enzym EndoSymeOBI und der hochhydrophile Linker HYPrOBI. Der mit dieser proprietären ortsspezifischen Glykankonjugation erzeugte ADC-Kandidat ist homogen und skalierbar herstellbar.

     

    Dr. Heidi Wang, Chief Executive Officer von OBI Pharma, sagte: „Diese strategische Zusammenarbeit nutzt die komplementären Stärken beider Unternehmen. Sie unterstützt nicht nur die Weiterentwicklung der ADC-Produktpipeline von OBI, sondern erweitert auch die Möglichkeiten für strategische Partnerschaften unter Verwendung unserer innovativen ADC-Technologien wie GlycOBI. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit TegMine, um diesen neuartigen ADC weiterzuentwickeln, der Patienten mit dringendem medizinischen Bedarf zugutekommen könnte.“

