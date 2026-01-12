SOPHiA GENETICS: Finanzergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Führungswechsel
SOPHiA GENETICS meldet starkes Wachstum, neue Führungsstruktur und ambitionierte Ziele für 2026 – trotz anhaltender Verluste setzt das Unternehmen auf Expansion.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- SOPHiA GENETICS schließt das Jahr 2025 mit einem Umsatz von rund 77 Millionen US-Dollar ab, was einer Steigerung von etwa 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Im vierten Quartal 2025 wurden über 105.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % prognostiziert, mit einem voraussichtlichen Jahresumsatz zwischen 92 und 94 Millionen US-Dollar.
- Ross Muken wird zum CEO befördert, während Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird, mit Wirkung zum 1. Juli 2026.
- Der bereinigte EBITDA-Verlust für 2026 wird voraussichtlich zwischen 29 und 32 Millionen US-Dollar liegen.
- SOPHiA GENETICS plant, die vollständigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 3. März 2026 zu veröffentlichen.
