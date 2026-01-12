    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    SOPHiA GENETICS: Finanzergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Führungswechsel

    SOPHiA GENETICS meldet starkes Wachstum, neue Führungsstruktur und ambitionierte Ziele für 2026 – trotz anhaltender Verluste setzt das Unternehmen auf Expansion.

    SOPHiA GENETICS: Finanzergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Führungswechsel
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • SOPHiA GENETICS schließt das Jahr 2025 mit einem Umsatz von rund 77 Millionen US-Dollar ab, was einer Steigerung von etwa 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Im vierten Quartal 2025 wurden über 105.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % prognostiziert, mit einem voraussichtlichen Jahresumsatz zwischen 92 und 94 Millionen US-Dollar.
    • Ross Muken wird zum CEO befördert, während Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird, mit Wirkung zum 1. Juli 2026.
    • Der bereinigte EBITDA-Verlust für 2026 wird voraussichtlich zwischen 29 und 32 Millionen US-Dollar liegen.
    • SOPHiA GENETICS plant, die vollständigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 3. März 2026 zu veröffentlichen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    SOPHiA GENETICS: Finanzergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Führungswechsel SOPHiA GENETICS meldet starkes Wachstum, neue Führungsstruktur und ambitionierte Ziele für 2026 – trotz anhaltender Verluste setzt das Unternehmen auf Expansion.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     