73 0 Kommentare SOPHiA GENETICS: Finanzergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Führungswechsel

SOPHiA GENETICS meldet starkes Wachstum, neue Führungsstruktur und ambitionierte Ziele für 2026 – trotz anhaltender Verluste setzt das Unternehmen auf Expansion.

SOPHiA GENETICS schließt das Jahr 2025 mit einem Umsatz von rund 77 Millionen US-Dollar ab, was einer Steigerung von etwa 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im vierten Quartal 2025 wurden über 105.000 Analysen mit SOPHiA DDM durchgeführt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 % prognostiziert, mit einem voraussichtlichen Jahresumsatz zwischen 92 und 94 Millionen US-Dollar.

Ross Muken wird zum CEO befördert, während Jurgi Camblong zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird, mit Wirkung zum 1. Juli 2026.

Der bereinigte EBITDA-Verlust für 2026 wird voraussichtlich zwischen 29 und 32 Millionen US-Dollar liegen.

SOPHiA GENETICS plant, die vollständigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 3. März 2026 zu veröffentlichen.





Lesen Sie auch Acht Milliarden, sechs U-Boote TKMS vor größtem Auftrag der indischen Rüstungsgeschichte: Aktie explodiert Stahl aus Schweden Zukunftsdeal: Thyssenkrupp steigt bei grünem Stahl früh ein DOJ-Angriff auf Fed-Chef Bitcoin bleibt gelassen trotz Powell-Ermittlung US-Bankwerte crashen Trump schockt Kreditkartenbranche: Zehn-Prozent-Deckel lässt Aktien abstürzen





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.