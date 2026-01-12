    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD sucht neues Wirtschaftsmodell für Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD plant neues Wirtschaftsmodell für Deutschland.
    • Fokus auf Bildung, weniger Bürokratie, Reformgeist.
    • Koalition zeigt Gesprächsbereitschaft für Reformen.
    SPD sucht neues Wirtschaftsmodell für Deutschland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will mit Reformen "ein neues Wirtschaftsmodell für Deutschland" erschließen. "Niemand sehnt sich mehr danach, diese wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, als wir", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf nach Gremienberatungen in Berlin.

    Nun gehe es für die SPD in der Bundesregierung darum, Reformgeist zu entwickeln - mit moderneren staatlichen Strukturen, weniger Bürokratie und reformierten Sozialversicherungssystemen. Bei der Frage "Was kann ein neues Geschäftsmodell von Deutschland sein?" habe die SPD vor allem Bereiche wie Bildung und Information im Blick. So müssten Schulbücher für alle Eltern kostenlos sein.

    Klüssendorf sieht die Koalition im Bund derzeit auf gutem Weg für "echte Reformen", wie der SPD-Generalsekretär sagte. "Ich nehme die Union und uns im Moment als sehr gesprächsbereit wahr." Auch hinsichtlich der erwarteten konkreten SPD-Vorschläge für eine Erbschaftssteuerreform zeigte sich Klüssendorf zuversichtlich für eine Umsetzung - ebenso wie bei Reformen der Einkommen- und Unternehmenssteuern./bw/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    SPD sucht neues Wirtschaftsmodell für Deutschland Die SPD will mit Reformen "ein neues Wirtschaftsmodell für Deutschland" erschließen. "Niemand sehnt sich mehr danach, diese wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, als wir", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf nach Gremienberatungen in Berlin. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     