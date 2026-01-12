Russische Kriegspropagandisten wie die Chefin der staatlichen Medienholding RT, Margarita Simonjan, hatten in dem Krieg gegen die Ukraine ursprünglich einen russischen Sieg innerhalb kürzester Zeit vorausgesagt. Inzwischen dauert der Konflikt länger als der Verteidigungskampf der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Die Länge der Auseinandersetzung erklärt Moskau nun damit, dass Russland in der Ukraine gegen den gesamten Westen kämpfe. Tatsächlich hat die Nato keine Soldaten in die Ukraine entsandt. Allerdings hilft der Westen dem angegriffenen Land mit Waffen zur Verteidigung./bal/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 1.919 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 87,75 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +4,58 %/+19,74 % bedeutet.