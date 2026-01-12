    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Ziel für Microsoft auf 610 Dollar - 'Overweight'

    • Barclays senkt Microsoft-Kursziel auf 610 US-Dollar.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Senkung.
    • Gute Aussichten für US-Softwaresektor bis 2026.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

    ISIN:US5949181045WKN:870747

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 408,3 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 641,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,16 %/+65,71 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 610 US-Dollar

