Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
- Goldman Sachs stuft Sartorius Stedim auf "Neutral" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 246 Euro.
- Bessere Chancen im Life-Science-Bereich gesehen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 213,2 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 20,73 Mrd..
Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 229,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +7,51 %/+38,50 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs