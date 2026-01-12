Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 213,2 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um +1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 20,73 Mrd..

Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 229,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +7,51 %/+38,50 % bedeutet.