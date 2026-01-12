    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    12.000 Roboter vor Betrieb

    Lieferroboter trotzen Schnee, Eis und dem Fachkräftemangel

    Lieferroboter sind vielversprechend: Starship Technologies skaliert dank KI, Kapital und einem Deal mit Uber Eats. Einsätze selbst im Polarkreis zeigen Reife und treiben Europas Lieferlogistik voran.

    Die Branche von Lieferrobotern ist im Aufwind. In Logistik, Gastronomie und Einzelhandel fehlen Arbeitskräfte. Lieferroboter ersetzen vor allem kurze, repetitive Wege und senken Personalkosten, Überstunden und Fluktuation. Der Markt verlangt 2026 nach Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Eine Firma, die dabei ins Auge fällt, ist Starship Technologies.

    Die Roboterfirma Starship Technologies ist ein bedeutender Anbieter von autonomen Lieferrobotern für Logistik und urbanen Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Estland und Finnland. Gegründet wurde es 2014 von den beiden Skype-Mitbegründern Ahti Heinla und Janus Friis.

    Starship Technologies betreibt autonome Lieferroboter weltweit in über 270 Standorten in mindestens sieben Ländern. Die Roboter werden von Lebensmittel- und Einzelhandelspartnern in der Praxis eingesetzt. Erst vergangene Woche haben autonome Roboter ihren Betrieb in Lappland aufgenommen. 

    Zuletzt lief das vierte Quartal 2025 für Starship Technologies sehr erfolgreich: Das Unternehmen sammelte 50 Millionen Euro ein und besiegelte eine strategische Partnerschaft mit Uber Eats. Mit diesem Rückenwind will das Unternehmen bis 2027 insgesamt 12.000 Roboter in Betrieb nehmen und zeigt damit, dass es die großen Hürden der Branche meistern kann: Schnee, Eis und schlechte Sicht.

    Eine Kombination aus Maschinelles Lernen, künstlicher Intelligenz und ausgefeilten Sensoren, Kameras, Ultraschall und Radar ermöglicht Navigation auf rutschigem Untergrund. “Im Polarkreis zu funktionieren ist nicht einfach nur eine Spielerei. Es ist ein klares Signal technischer Reife”, sagt ein Industriebeobachter. 

    Die Lappland-Expansion ist Teil einer größeren europäischen Offensive, angetrieben von der im November 2025 vereinbarten Uber-Eats-Partnerschaft. Analysten sprachen damals von einem “Wendepunkt” für die Industrie. Starship-Roboter sollen 2026 schrittweise in mehreren europäischen Märkten über die Uber-Eats-App verfügbar sein.

    Der Auftakt war vielversprechend: Im Dezember 2025 startete das Pilotprojekt in Leeds. Seitdem liefern die Roboter von lokalen Restaurants in die Stadtviertel Headingley und Hyde Park. Die Bilanz ist positiv und motiviert zur Expansion aufs Festland.

    Kunden können beim Checkout in der App “Roboterlieferung” als Option auswählen – oft günstiger als menschliche Kurierdienste. Jeder Roboter transportiert etwa drei Einkaufstüten, deckt Distanzen bis zu drei Kilometern ab und benötigt unter 30 Minuten pro Fahrt. Die aggressive Wachstumsstrategie ruht auf solidem finanziellem Fundament. Im Oktober 2025 schloss Starship eine Series-C-Finanzierungsrunde über 50 Millionen Euro ab, geführt von Plural, mit Beteiligung bestehender Investoren wie Karma Ventures. Die Gesamtfinanzierung summt sich damit auf über 280 Millionen Euro.

    Das Kapital fließt dabei in zwei Kernbereiche: Technologische Verbesserung (Schnelleres Kartenmapping und bessere Interaktion mit Fußgängern durch verbesserte KI-Modelle) und Flotten-Skalierung (Ausbau von derzeit etwa 2.700 Robotern auf 12.000 Einheiten bis 2027).

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


