Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
- Kursziel für Beiersdorf auf 105 Euro angehoben.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Chancen bei Beiersdorf und Unilever erkannt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 97,26 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,74 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von -7,73 %/+32,25 % bedeutet.
