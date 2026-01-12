Alnylam Pharmaceuticals - Aktie stürzt ab -5,36 % - 12.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Alnylam Pharmaceuticals Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,36 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf RNAi-Therapeutika konzentriert, um genetische Erkrankungen zu behandeln. Mit Produkten wie Onpattro und Givlaari hat es eine starke Marktstellung im Bereich seltener Krankheiten. Wichtige Konkurrenten sind Ionis und Moderna. Alnylams Alleinstellungsmerkmal ist seine Pionierarbeit in der RNAi-Technologie.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alnylam Pharmaceuticals abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,23 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um -6,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alnylam Pharmaceuticals einen Rückgang von -5,28 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,18 % 1 Monat -9,24 % 3 Monate -19,23 % 1 Jahr +43,63 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 132 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,67 Mrd.EUR € wert.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.