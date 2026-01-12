Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.413,65 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Fresenius Medical Care +3,15 %, Fresenius +2,46 %, Beiersdorf +2,32 %
Flop-Werte: BMW -1,23 %, Hannover Rueck -1,13 %, Deutsche Boerse -0,96 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:52) bei 32.233,39 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: TKMS +10,15 %, RENK Group +2,53 %, AUMOVIO +2,39 %
Flop-Werte: Porsche AG -2,71 %, Kion Group -2,10 %, Nordex -1,95 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.848,21 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +3,66 %, SUESS MicroTec +3,39 %, Evotec +1,91 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,24 %, Nordex -1,95 %, Jenoptik -1,77 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:50) bei 6.005,44 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,73 %, Rheinmetall +1,72 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,64 %
Flop-Werte: Iberdrola -2,10 %, Adyen Parts Sociales -1,63 %, ASML Holding -1,41 %
Der ATX steht aktuell (13:59:52) bei 5.403,48 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,87 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,11 %, Oesterreichische Post +0,86 %
Flop-Werte: EVN -1,24 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,20 %, Wienerberger -1,20 %
Der SMI bewegt sich bei 13.408,88 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,31 %, Alcon +0,65 %, Novartis +0,34 %
Flop-Werte: Holcim -2,69 %, Swiss Re -1,34 %, Swiss Life Holding -0,89 %
Der CAC 40 steht bei 8.362,05 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Thales +2,33 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,64 %, L'Oreal +1,16 %
Flop-Werte: Capgemini -4,07 %, Stellantis -2,76 %, Bureau Veritas -2,27 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.978,30 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Skanska (B) +0,80 %, Telia Company +0,45 %, AstraZeneca +0,44 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,62 %, Nordea Bank Abp -1,00 %, Securitas Shs(B) -0,85 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.500,00 PKT und steigt um +2,23 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,31 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,37 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,91 %
Flop-Werte: Viohalco -5,56 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,65 %, Public Power -1,58 %
