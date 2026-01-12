Argenx steigert Vyvgart-Umsatz deutlich - Aktie gibt nach

Laut Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank verfehlte das Unternehmen trotz des deutlichen Umsatzwachstums einige der optimistischeren Erwartungen am Markt. Er sieht in dem Rücksetzer vom Montag aber eine weitere Einstiegschance.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Argenx hat 2025 von seinem Kassenschlager Vyvgart zur Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten profitiert. Der Produkt-Umsatz lag auf Basis vorläufiger Zahlen bei 4,15 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro), ein Anstieg um 90 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal wurden Erlöse von 1,29 Milliarden Dollar verbucht. Analysten hatte etwas weniger erwartet. Die im EuroStoxx notierte Aktie war zuletzt mit einem Minus von 3,3 Prozent der schwächste Wert im Index.

Argenx macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Zuletzt wurde es auch zur Anwendung bei Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie zugelassen.

Die vollständigen Zahlen für 2025 will Argenx im Februar 2026 veröffentlichen./err/stk/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 671,6 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -7,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %. Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 41,67 Mrd.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 873,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 794,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von +17,91 %/+41,08 % bedeutet.



