    Argenx steigert Vyvgart-Umsatz deutlich - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx erzielt 2025 Umsatz von 4,15 Mrd. Dollar.
    • Vyvgart Umsatz steigt um 90 Prozent im Vergleich.
    • Aktie fällt trotz Wachstum, Einstiegschance erkannt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Argenx hat 2025 von seinem Kassenschlager Vyvgart zur Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten profitiert. Der Produkt-Umsatz lag auf Basis vorläufiger Zahlen bei 4,15 Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro), ein Anstieg um 90 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal wurden Erlöse von 1,29 Milliarden Dollar verbucht. Analysten hatte etwas weniger erwartet. Die im EuroStoxx notierte Aktie war zuletzt mit einem Minus von 3,3 Prozent der schwächste Wert im Index.

    Laut Analyst Elmar Kraus von der DZ Bank verfehlte das Unternehmen trotz des deutlichen Umsatzwachstums einige der optimistischeren Erwartungen am Markt. Er sieht in dem Rücksetzer vom Montag aber eine weitere Einstiegschance.

    Argenx macht derzeit im Wesentlichen seinen Umsatz mit Vyvgart. Das Medikament mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche. Zuletzt wurde es auch zur Anwendung bei Patienten mit chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie zugelassen.

    Die vollständigen Zahlen für 2025 will Argenx im Februar 2026 veröffentlichen./err/stk/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 671,6 auf Tradegate (12. Januar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -7,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 41,67 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 873,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 794,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von +17,91 %/+41,08 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
