VW-Konzern verkauft weniger Autos - USA und China belasten
- Verkaufszahlen bei VW 2025 um 0,5% gesunken.
- China und USA bremsen Verkäufe stark, Rückgänge.
- Elektroautos stark gewachsen, 983.100 E-Fahrzeuge.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Schwache Verkaufszahlen in China und den USA haben beim VW -Konzern 2025 die Verkäufe gebremst. Weltweit lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, ein halbes Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. In Europa legte Europas größter Autobauer zwar sogar zu. Das konnte Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.
In China, wo der Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft, wurden 2025 noch 2,69 Millionen Fahrzeuge übergeben, 8 Prozent weniger als im Vorjahr. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um 10,4 Prozent auf noch 946.800 Fahrzeuge ab.
In Europa legte der Konzern dagegen deutlich zu. 3,38 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken wurden hier ausgeliefert, das waren 3,8 Prozent mehr als 2024. In Südamerika gab es ein noch deutlicheres Plus von 11,6 Prozent auf 663.000 Fahrzeuge.
Im vierten Quartal gingen die weltweiten Auslieferungen sogar um fast 5 Prozent auf 2,38 Millionen Fahrzeuge zurück. In China lag das Minus bei 17,4 Prozent auf nur noch 720.000 Fahrzeuge, ebenfalls um 17,4 Prozent ging es in Nordamerika nach unten auf noch 238.000 Fahrzeuge.
Kräftig zulegen konnten vor allem die Verkäufe von Elektroautos. Weltweit wurden im Gesamtjahr 983.100 E-Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert, fast ein Drittel mehr als 2024. In Europa ging es sogar um 66 Prozent nach oben. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen gebremst worden. Angaben zu den einzelnen Marken machte VW noch nicht. Den vollständigen Bericht zu den Auslieferungszahlen will der Konzern am 20. Januar vorlegen./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 102,8 auf Tradegate (12. Januar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,15 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -69,77 %/+36,52 % bedeutet.
Wo soll hier Stärke wachsen?
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.