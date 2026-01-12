    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Tiefsee statt China

    Japan startet Testförderung für Seltene Erden in 6.000 Metern Tiefe

    Japan startet einmonatigen Test zur Förderung Seltener Erdem-Schlämme aus 6.000 Metern Tiefe. Das Vorhaben vor Minamitori soll heimische Bezugsquellen prüfen – vor dem Hintergrund neuer Exportrestriktionen

    Japans Versorgung mit Seltenen Erden rückt einmal mehr in den Fokus – diesmal mit einem technologisch anspruchsvollen Praxistest auf hoher See. Am Montag ist das japanische Forschungsschiff „Chikyu“ zu einer Mission in Richtung des abgelegenen Korallenatolls Minamitori Island (rund 1.900 Kilometer südöstlich von Tokio) ausgelaufen. Ziel ist es, über einen Zeitraum von etwa einem Monat Schlamm vom Meeresboden zu bergen, der Seltene Erden enthält – und zwar aus einer Tiefe von rund sechs Kilometern. Geplant ist nach Angaben aus dem Umfeld des Projekts die weltweit erste kontinuierliche Förderung solcher Sedimente vom Tiefseeboden direkt auf ein Schiff. Die „Chikyu“ soll am 14. Februar wieder im Hafen zurückerwartet werden.

    Der Test ist Teil einer breiteren Strategie Tokios, die Abhängigkeit von China in Bezug auf kritische Rohstoffe zu senken. Seltene Erden sind Schlüsselmaterialien für Magnete, Elektronik, Fahrzeuge, Windkraftanlagen und zahlreiche Anwendungen im Verteidigungs- und Hightech-Bereich. Gerade bei sogenannten schweren Seltenen Erden – etwa für Hochleistungsmagnete in Elektro- und Hybridfahrzeugen – gilt Japan nach Einschätzung von Marktbeobachtern als besonders exponiert.

