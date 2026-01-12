    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ministerium rechtfertigt Einsatz zweier Regierungsflieger

    • Verteidigungsministerium rechtfertigt Flugzeugeinsatz.
    • Wadephul und Klingbeil konnten nicht gemeinsam fliegen.
    • Tankstopp in Island wegen kleinerer Maschinen nötig.
    Ministerium rechtfertigt Einsatz zweier Regierungsflieger
    BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium hat den Einsatz zweier Maschinen für Flüge von Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) in die USA gerechtfertigt - beide Luftwaffenjets standen bei einem Tankstopp auf Island nebeneinander. Die weitere Reisendurchführung sei so unterschiedlich, dass man sowieso zwei Luftfahrzeuge habe einsetzen müssen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsressorts in Berlin.

    Aus dem Auswärtigen Amt hatte es zur Frage, ob die beiden Minister nicht hätten zusammen fliegen können, bereits geheißen: "Bei Reisen wird stets geprüft, ob diese gemeinsam durchgeführt werden können. Die aktuellen Reisen von Außenminister Wadephul und Vizekanzler Klingbeil ließen sich aufgrund des unterschiedlichen Programmablaufes nicht zusammenlegen." So hatte Wadephul etwa noch bilaterale Gespräche in Island. Er wolle zudem länger in den USA bleiben und von Washington nach New York weiterreisen.

    Kleinere Maschinen mussten tanken

    Zur Begründung für den Zwischenstopp auf Island erläuterte das Verteidigungsministerium, dass nur zwei kleinere Flugzeuge zur Verfügung gestanden hätten, die tanken mussten. Eine Maschine mit weiterer Reichweite sei gerade mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach Indien unterwegs. Auf der Nordhalbkugel fliege man wegen eines üblichen Windbandes dauerhaft mit Gegenwind, weswegen man meistens auch tanken müsse, sagte der Sprecher./sam/DP/mis





    dpa-AFX
