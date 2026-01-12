    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntegral Metals AktievorwärtsNachrichten zu Integral Metals
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Integral Metals stellt Jahresrückblick 2025 und Ausblick auf Explorationspläne für 2026 bereit

    Integral Metals stellt Jahresrückblick 2025 und Ausblick auf Explorationspläne für 2026 bereit
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Das Vorzeigeprojekt KAP wurde 2025 weiterentwickelt und das Unternehmen skizziert technische Prioritäten für 2026

     

    Calgary, Alberta, 12. Januar 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, einen Rückblick auf die im Jahr 2025 abgeschlossenen Explorationsaktivitäten sowie einen Ausblick auf die geplanten technischen Arbeiten und Explorationsprioritäten für das Jahr 2026 bereitzustellen. Im Jahr 2025 war das Hauptaugenmerk von Integral darauf gerichtet, das Verständnis seines Vorzeigeprojekts KAP in den Northwest Territories zu vertiefen und gleichzeitig sein breiteres Portfolio an Seltenerdmetall-(„REE“)-Explorationsprojekten in Manitoba und Montana weiter zu bewerten.

     

    „Im Jahr 2025 haben wir das Verständnis unseres Projekts KAP methodisch vertieft und das Projekt für weitere technische Fortschritte positioniert. Im Jahr 2026 liegt unsere Priorität auf der Risikominimierung durch gezielte Untersuchungen und Arbeitsprogramme, während wir gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für unser gesamtes Portfolio aufrechterhalten“, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals.

     

    Projekt KAP

     

    Die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 waren in erster Linie darauf ausgerichtet, das geologische Verständnis des Projekts KAP zu verbessern, das eine zink-, gallium- und germaniumhaltige Mineralisierung beherbergt, die mit einem Mississippi Valley-Type-(„MVT“)-System und/oder einem Carbonat-Verdrängungsgesteinssystem („CRD“) in Zusammenhang steht. Die im Laufe des Jahres abgeschlossenen Arbeiten bauten auf früheren Bohr- und Oberflächenprogrammen auf, wobei das Hauptaugenmerk auf die Stärkung der technischen Grundlage des Projekts und die Unterstützung zukünftiger Explorationsstrategien gerichtet war. Der Schwerpunkt des Programms 2025 lag auf der geologischen Interpretation, der Integration der Bohrergebnisse in die Projektdatenbank sowie auf der weiteren Verfeinerung des zurzeit entwickelten geologischen Modells, um das Vertrauen in die Verteilung und Kontrolle der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet zu verbessern.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Integral Metals stellt Jahresrückblick 2025 und Ausblick auf Explorationspläne für 2026 bereit Das Vorzeigeprojekt KAP wurde 2025 weiterentwickelt und das Unternehmen skizziert technische Prioritäten für 2026 Calgary, Alberta, 12. Januar 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     