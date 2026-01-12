Integral Metals stellt Jahresrückblick 2025 und Ausblick auf Explorationspläne für 2026 bereit

Calgary, Alberta, 12. Januar 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, einen Rückblick auf die im Jahr 2025 abgeschlossenen Explorationsaktivitäten sowie einen Ausblick auf die geplanten technischen Arbeiten und Explorationsprioritäten für das Jahr 2026 bereitzustellen. Im Jahr 2025 war das Hauptaugenmerk von Integral darauf gerichtet, das Verständnis seines Vorzeigeprojekts KAP in den Northwest Territories zu vertiefen und gleichzeitig sein breiteres Portfolio an Seltenerdmetall-(„REE“)-Explorationsprojekten in Manitoba und Montana weiter zu bewerten.

„Im Jahr 2025 haben wir das Verständnis unseres Projekts KAP methodisch vertieft und das Projekt für weitere technische Fortschritte positioniert. Im Jahr 2026 liegt unsere Priorität auf der Risikominimierung durch gezielte Untersuchungen und Arbeitsprogramme, während wir gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für unser gesamtes Portfolio aufrechterhalten“, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals.

Projekt KAP

Die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 waren in erster Linie darauf ausgerichtet, das geologische Verständnis des Projekts KAP zu verbessern, das eine zink-, gallium- und germaniumhaltige Mineralisierung beherbergt, die mit einem Mississippi Valley-Type-(„MVT“)-System und/oder einem Carbonat-Verdrängungsgesteinssystem („CRD“) in Zusammenhang steht. Die im Laufe des Jahres abgeschlossenen Arbeiten bauten auf früheren Bohr- und Oberflächenprogrammen auf, wobei das Hauptaugenmerk auf die Stärkung der technischen Grundlage des Projekts und die Unterstützung zukünftiger Explorationsstrategien gerichtet war. Der Schwerpunkt des Programms 2025 lag auf der geologischen Interpretation, der Integration der Bohrergebnisse in die Projektdatenbank sowie auf der weiteren Verfeinerung des zurzeit entwickelten geologischen Modells, um das Vertrauen in die Verteilung und Kontrolle der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet zu verbessern.