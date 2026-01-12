DAR AL ARKAN, IN ZUSAMMENARBEIT MIT DAR GLOBAL UND DER TRUMP ORGANISATION, ENTWICKELT DEN TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - DAS ERSTE VON ZWEI WEGWEISENDEN PROJEKTEN IN RIADH

Auf dem Gelände wird der Trump International Golf Club, Wadi Safar, entstehen, eine Gated Community von Weltklasse mit einem Trump-Meisterschaftsgolfplatz, einem luxuriösen Trump-Hotel und erstklassigen Residenzen mit Blick auf die dramatischen Wadis der Region und die Golf-Aussichten. Der Trump International Golf Club, Wadi Safar wird Gastfreundschaft, Architektur und Lebensstil von Weltklasse in einer Umgebung vereinen, die dem kulturellen und natürlichen Erbe des Königreichs Tribut zollt.

DIRIYAH, Saudi-Arabien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nach der gemeinsamen Ankündigung vom 9. Dezember 2024 über den Start von zwei Projekten unter der Marke Trump in Riad sind Dar Al Arkan in Zusammenarbeit mit Dar Global und der Trump Organization stolz darauf, das erste dieser bahnbrechenden Projekte zu enthüllen: The Trump International Golf Club, Wadi Safar, ein weitläufiges 2.Der Trump International Golf Club, Wadi Safar, ist ein 2,5 Millionen Quadratmeter großes Gelände in Wadi Safar, dem exklusiven Masterplan der Diriyah Company.

Eric Trump, Executive Vice President von The Trump Organization, sagte: „Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz mit diesem wegweisenden Projekt in Wadi Safar zu erweitern. Trump International Golf Club, Wadi Safar wird Luxus und Exzellenz in der Region neu definieren und einen neuen Standard setzen, der das anhaltende Engagement der Marke für Qualität, Prestige und zeitlose Eleganz widerspiegelt. Wir freuen uns darauf, ein Reiseziel zu schaffen, das das reiche Erbe der Region ergänzt und gleichzeitig einen globalen Standard des Luxuslebens bietet."

Yousef Al Shelash, Vorsitzender von Dar Al Arkan, sagte: „Dieses neue Projekt steht für die Vision, ein Reiseziel zu schaffen, das das Prestige und das Erbe der Marke Trump widerspiegelt. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Ort unter der Leitung von Dar Global nicht nur für Saudi-Arabien, sondern für die ganze Welt zu einem Vorzeigeziel werden wird."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, fügte hinzu: „Dar Global ist stolz darauf, mit Diriyah Company und Dar Al Arkan bei der Entwicklung des Trump International Golf Club, Wadi Safar, zusammenzuarbeiten. Wir haben in ganz Europa und im Golf-Kooperationsrat in Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Luxusmarken wegweisende Projekte realisiert. Indem wir diese Erfahrung in das Diriyah-Projekt einbringen, werden wir eine Destination schaffen, die Erbe, Eleganz und Weltklasse-Standards vereint und den Trump International Golf Club, Wadi Safar zu einer wahrhaft ikonischen Adresse macht."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859222/Dar_Global_Dar_Al_Arkan.jpg

