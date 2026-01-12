    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    Trump droht mit Zinsdeckel für Kreditkarten - Banken warnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump plant Zinsdeckel für Kreditkarten auf 10 Prozent.
    • Banken warnen vor negativen Folgen für Kreditvergabe.
    • Maßnahmen zielen auf erschwinglicheres Leben ab.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen deckeln und damit die Bürger seines Landes vor zu hohen Kosten für Rückzahlungen schützen. Ab dem 20. Januar solle für Kreditkarten ein Jahr lang ein Maximalzinssatz von zehn Prozent gelten, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie Trumps Plan zu realisieren ist.

    Trump verspricht sich davon, das Leben von US-Amerikanern "erschwinglich" zu machen: Viele von ihnen leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und haben keine großen Rücklagen. Zudem ist der Kauf auf Pump in den Vereinigten Staaten deutlich üblicher als in Deutschland, sodass sich viele verschulden und Kreditkartenzinsen jeden Monat aufs Neue bedienen müssen.

    Nach Angaben der US-Notenbank Federal Reserve von November 2025 lag der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkarten zwischen Ende 2023 und Ende 2024 bei 21,5 Prozent.

    Trumps Ankündigung stieß bei den Banken und Lobbyvereinigungen auf Unmut. Die Zinsobergrenze werde dazu führen, dass Kredite eingeschränkter vergeben werden dürften und "verheerende Folgen für Millionen amerikanischer Familien und kleiner Unternehmen hätte", warnten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Was genau die Konsequenzen sein sollen, ließen sie indes offen.

    Überraschender Kurswechsel für "erschwinglicheres" Leben

    Trumps jüngste Ankündigungen für ein erschwinglicheres Leben der US-Bevölkerung sind eine steile Kehrtwende in seiner politischen Ausrichtung: Neben dem Plan zur Deckelung der Kreditkartenzinsen hatte er jüngst auch in Aussicht gestellt, Profi-Investoren wie Banken, Versicherungen und großen Konzernen den Erwerb von Einfamilienhäusern verbieten zu wollen. Er kündigte "umgehend" Maßnahmen an - wie genau diese aussehen sollen, war unklar.

    Zuvor hatte Trump noch den Streit um ein bezahlbares Leben in den USA immer wieder als großen "Schwindel" der Demokraten abgetan. Umso mehr überrascht es, dass er den Begriff "Erschwinglichkeit" in den vergangenen Tagen aufgriff und neue Maßnahmen ankündigte.

    Trumps Pläne kommen Monate vor den wichtigen Kongresswahlen im November. Bei den sogenannten Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Derzeit haben die Republikaner in beiden Kammern knappe Mehrheiten. Verliert Trumps Partei diese Mehrheit, dürfte seine restliche Amtszeit deutlich unangenehmer werden.

    Kreditkartenbranche gerät unter Druck

    Am Montag gerieten die Aktien von US-Branchengrößen wie American Express (Amex), Visa, Mastercard , aber auch die der britischen Bank Barclays unter Druck. In den USA sackten Amex vor dem Börsenstart um 4,4 Prozent auf 359,00 US-Dollar ab. Visa verloren 1,6 Prozent auf 344,24 Dollar und Mastercard sanken um 1,8 Prozent auf 565,37 Dollar.

    In Europa traf es Barclays besonders kräftig. Das Papier büßte 3,1 Prozent auf 469,75 Pence ein. Die spanische Banco Santander und die französische Societe Generale verloren jeweils 1,7 Prozent. Hierzulande gaben die Papiere der Deutschen Bank dagegen um moderate 0,5 Prozent auf 32,89 Euro nach.

    Analyst: Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf gestellt

    Trumps Forderung nach einer Grenze von zehn Prozent für diese Zinsen entspreche in etwa der Hälfte des heutigen Durchschnittszinssatzes, schrieb der Analyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown.

    Damit würden folglich die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf gestellt und die Kreditgeber gezwungen, ihr Risikomanagement und ihre Kreditvergabepolitik zu überdenken.

    Analyst Britzman geht davon aus, dass die meisten Banken darauf mit einer Senkung der Kreditlimits, der Schließung risikoreicherer Konten und einer Reduzierung der Prämienprogramme reagieren dürften, "da sie bei diesem Preisniveau Verluste einfach nicht decken könnten". Kartenorientierte Unternehmen in den USA wären am stärksten betroffen, aber auch große Universalbanken mit Kartensparten würden den Druck zu spüren bekommen./ngu/ck/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 309,4 auf Tradegate (12. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um -0,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 494,86 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +27,55 %/+46,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
