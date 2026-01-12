Datavault AI kündigt das Ziel an, sein KI-gestütztes Datenmonetarisierungsnetzwerk ab der zweiten Jahreshälfte 2026 auf über 100 Städte in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten mit einem entsprechenden Umsatzziel für 2027 auszuweiten

Datavault AI geht davon aus, dass das Netzwerk mit über 100 Knoten in 33 Städten landesweit vollständig betriebsbereit sein und in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 Einnahmen generieren wird. Das Umsatzziel für dieses Projekt liegt bei 400 bis 500 Millionen $, was die Umsatzprognose von 200 Millionen $ für 2026 stützt.

Mit der vollständigen Bereitstellung der Knoten von Datavault AI in über 100 Städten in den Vereinigten Staaten liegt das Umsatzziel für 2027 bei 2,0 bis 3,0 Milliarden $.

Die Aktivierung des Edge-Netzwerks in New York und Philadelphia versetzt Datavault AI in die Lage, potenziell einen bedeutenden Anteil des Versicherungs- und Finanzsektors, der Gesundheitsbranche sowie des Unternehmensmarktes zu erschließen.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Nasdaq:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, hat heute die strategische Bedeutung seines Edge-Netzwerk-Einsatzes in New York und Philadelphia mit der SanQtum-AI-Plattform von Available Infrastructure hervorgehoben. Diese GPU-gestützte Zero-Trust-Edge-Infrastruktur verfügt über Cybersicherheit auf nationalem Sicherheitsniveau und ermöglicht eine sofortige Datenmonetarisierung. Damit ist Datavault AI in der Lage, allein in den Metropolregionen Philadelphia und New York eine jährliche wiederkehrende Umsatzchance (ARR) in Milliardenhöhe zu generieren.

Die Installation in Philadelphia und New York, die Teil der ersten Einführung von Datavault AI in mehreren Städten und der geplanten Expansion auf 100 Städte im ganzen Land bis 2026 ist, integriert SanQtum AI Enterprise Units direkt in die patentierten KI-Agenten Information Data Exchange, DataScore und DataValue von Datavault AI. Die Plattform wird in der privaten, quantenresistenten Edge-Umgebung von SanQtum betrieben und ermöglicht Echtzeit-Scoring, eine Tokenisierung bereits bei der Entstehung der Daten sowie KI-Verarbeitung auf Enterprise-Niveau, ohne auf eine öffentliche Cloud-Infrastruktur angewiesen zu sein. Diese bahnbrechende Fähigkeit hat das Potenzial, Latenzen zu eliminieren, die Sicherheitsangriffsfläche zu verringern und Rohdaten bereits im Moment ihrer Entstehung in authentifizierte, handelbare digitale Vermögenswerte umzuwandeln.